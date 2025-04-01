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PLG》領航猿本土長約第6人！白曜誠獲4年延長合約

2025/04/01 12:23

白曜誠四年延長合約續留領航猿。（球團提供）白曜誠四年延長合約續留領航猿。（球團提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕桃園領航猿再以長約留下本土戰力，今宣布與白曜誠提前達成續約共識，雙方簽訂4年合約，確立球隊控球後衛核心。

白曜誠在2022-23賽季以探花身份加入領航猿，新人年就以出色表現獲選為該年度新人王，成為陣中不可或缺的後場指揮官，職業生涯第二年的白曜誠持續突破自我，在2024-25賽季曾兩度獲選PLG單週最佳球員，除了場上沈穩的控球節奏，能夠替球隊帶來安定力量，更屢次在關鍵時刻擔起責任，幫助球隊拿下勝利。

本賽季領航猿征戰國內外聯賽，白曜誠持續成長，在東亞超級聯賽（EASL）首場比賽對上韓國水原KT音速彈繳出16分11籃板3助攻，一鳴驚人的表現幫助球隊拿下東超隊史首勝外，更獲選為東超10月粉絲票選MVP；在甫結束的東超四強賽中，白曜誠亮眼的表現獲得更多國內外關注，面對日本頂級控球後衛毫不怯場的態度，與冠軍賽浴血奮戰的精神，更是令所有人印象深刻，也讓大家看見白曜誠顯著的成長。

對於與球隊達成四年延長合約，白曜誠表示，「感謝球團對我的肯定與信任，很高興能夠在領航猿延續職業生涯，雖然外界的質疑從沒少過，但我在心態上依舊保持專注，在自己能掌控的範圍內做到最好，享受壓力，將它轉化為動力成為我成長的養分，相信我也能夠幫助到球隊更多，繼續往隊史第一座總冠軍努力。」

從探花新秀到球隊核心，白曜誠用行動與拚勁證明自我價值，完成續約後將是領航猿自上個賽季後，繼盧峻翔、關達祐、陳昱瑞、李家慷、林正後，陣中第六位續下長約的本土球員。

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