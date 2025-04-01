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NBA》詹姆斯關鍵火鍋+東契奇20分 湖人險勝火箭收2連勝

2025/04/01 12:43

東契奇。（路透）東契奇。（路透）

〔記者粘藐云／綜合報導〕湖人今天在主場迎戰火箭，兩隊一路激戰到最後關頭，東契奇（Luka Doncic）貢獻20分、9助攻，一哥詹姆斯（LeBron James）在罰球線上拿下保險分，加上讀秒階段的關鍵火鍋，助隊以104：98收下2連勝。

湖人近6場比賽僅拿下2勝，持續尋求突破當中，今天在主場迎戰火箭，他們在開局陷入苦戰，被對手打出9：3攻勢，隨後很快反撲，一度超前，雙方持續拉鋸。

不過，次節尾聲東契奇挺身而出，不僅自己飆進三分球，還成功串連球隊火力，湖人再度取得領先；火箭很快反擊，J.格林（Jalen Green）上籃助火箭超前，但該節讀秒階段，東契奇上籃疑似遭犯規，第一時間裁判並未響哨，裁判看完回放後改判，東契奇在罰球線上2罰1中，湖人和火箭在上半場戰成48：48平手。

東契奇上半場一人包辦15分、6助攻，火箭方面雖沒有人得分上雙，但進攻多點開花，前兩節團隊命中率仍有46.7%。

湖人在第3節找到準星，全隊單節投進7顆三分球，打出34：29攻勢取得領先，但火箭也並未放棄，持續緊追，並在終場前1分鐘回到3分差距。戰況膠著情況下，雙方都出現失誤，隨後布魯克斯（Dillon Brooks）上籃造成對手犯規，兩罰1中，在最後20秒時火箭追到2分差。

終場前11秒詹姆斯站上罰球線，兩罰俱中，隨後他展現驚人防守實力，狠搧森根（Alperen Sengun）火鍋，也為球隊奠定勝基。

湖人今天3人得分達20分，東契奇貢獻20分、9助攻，替補上陣的芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）、文森（Gabe Vincent）都進帳20分；火箭方面，A.湯普森（Amen Thompson）拿下全隊最高20分。

詹姆斯。（路透）詹姆斯。（路透）

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