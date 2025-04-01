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MLB》「他需要徹底的失敗」 前明星捕手痛批朗希：太軟弱了

2025/04/01 14:16

佐佐木朗希。（資料照，法新社）佐佐木朗希。（資料照，法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕佐佐木朗希日前在道奇球場首秀，只投1.2局就提退場，被敲3支安打失2分，外加4次保送，連續兩場先發控球狀況都不太理想。前大聯盟明星捕手拉克羅伊（Jonathan Lucroy）在個人社群平台痛批朗希太過於軟弱。

佐佐木朗希日前先發對戰老虎，控球狀態依舊不佳，先發只投了1.2局，用61球有32顆好球，被敲出3支安打，投出4次保送與2次三振，失掉2分都是責失，最快球速只有96.9英哩（約155.9公里），賽後防禦率為5.79。目前佐佐木朗希在大聯盟投4.2局就有多達9次四壞保送，另送出5K，被敲4支安打，失掉3分責失。

佐佐木朗希含淚退場後露出懊惱神情，他在賽後受訪表示，今天無論是速球還是指叉球，控球都非常不理想，滑球有稍微好一點，但整體而言，自己對球速和控球都非常不滿意。他也透露今天主場初登板並沒有感到特別緊張，單純只是技術不好。他也被鏡頭捕捉到淚眼汪汪的畫面，但朗希本人強調自己並沒有哭。

前大聯盟明星捕手拉克羅伊在X平台上評價佐佐木朗希的表現，他表示，佐佐木朗希太軟弱了，以前就見過這樣的情況，唯一能幫助他的就是徹底的失敗，他要麼就此殞落，或是蛻變成擁有強韌心志的戰士，這完全取決於他的決定，頂尖球員總是會在關鍵時刻投出超水準表現，「努力是通往偉大的必經之路，但內心的強大更重要。」

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