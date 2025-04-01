WTT冠軍賽》桌球第3局驚險化解5個局點 林昀儒逆轉中國名將薛飛挺進16強

林昀儒逆轉擊敗中國直拍橫打好手薛飛，挺進男單16強。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕「沉默刺客」林昀儒今天在2025年WTT仁川冠軍賽男單首輪，在關鍵第3局驚險化解5個局點，最終以3:1逆轉中國世青「四冠王」薛飛，挺進16強。

世界排名14的林昀儒和排名39的薛飛過去交手3次，以1勝2負居下風。不過，最近一次在2019年卡達公開賽，小林以4:1獲勝。

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睽違6年再度過招，首局林昀儒正手失誤較多，陷入6:9落後，他雖然靠著接發球擰拉追成9平，但關鍵時刻兩顆發球都被薛飛擰拉得手，9:11讓出。

第2局，林昀儒很快做出調整，在2平時展現出神入化的反手擰拉絕技，打出一波9:1強攻，11:3扳回一城。

第3局是全場勝負關鍵，林昀儒克服開局0:6落後，先連追3分迫使對手喊出暫停，隨後在6:10的絕境下又靠著招牌的接發球反手擰及反手發球搶攻，連續破解5個局點追成12平。決勝時刻，薛飛發球搶攻失手，小林則靠著反手進攻取分，14:12後來居上。

第4局，林昀儒乘勝追擊，開局就連拿5分，徹底打垮對手鬥志，最終以11:5拿下對戰2連勝。

林昀儒16強將遭遇世界排名第3的日本第一種子張本智和與西班牙好手羅伯斯的勝方。

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