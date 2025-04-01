MLB》疫情「失落一代」首位回歸者！ 哈特談韓職生涯有感觸

哈特今天先發主投5局僅失2分，收下個人大聯盟生涯首勝。（美聯社）

〔記者林宥辰／綜合報導〕2020年疫情影響全世界，美職賽程被迫縮水且閉門開打，該年度共有24位選手，僅在那一季出賽過，他們的生涯初登板在沒有任何觀眾見證下開始，卻也在恢復往昔生活後離開最高殿堂。如今，教士左投（Kyle Hart）是這批「失落一代」中，首位回歸大聯盟者。

美職官網以「失落一代（Lost boys）」稱呼僅在這年有大聯盟出賽紀錄，卻從未正式在觀眾歡呼下獻技的24位選手。其中，多數人已經離開職棒，也有人仍在小聯盟或其他聯賽打球。24位選手中，包括已退役的前日職投手山口俊，還有去年效力獨盟、曾短暫來台加盟富邦悍將的班恩（Ben Braymer）。

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哈特今年32歲，2020年他效力紅襪隊迎接大聯盟初登板，該年他僅投4場、11局，防禦率15.55。經過幾季小聯盟奮鬥，去年初，他決定前往韓職效力NC恐龍。

哈特在韓職投出亮眼一季，26場先發、157局、182三振，防禦率2.69。拿下三振王、投手金手套和崔東原獎，也為他掙得一張教士隊給予的合約。

哈特說，NC恐龍像是給他一張白紙，讓他能自由發揮所長。他提到：「過去幾年在小聯盟，我像是迷失方向，不知道如何定位自己，也不知道自己該扮演何種角色。恐龍隊給我的任務很簡單，『有100顆球的配額，盡可能解決打者們。』這樣簡化的思考幫助我找回自我。」

曾是「失落一代」的哈特，繼2020年9月1日在空無一人的芬威球場中繼2局後，如今在超過4.3萬主場觀眾見證下，5局失2分好投奪勝。哈特說，無論得到任何機會，他都想上場全力以赴。

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