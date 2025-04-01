MLB》隊史上一次出現已是32年前 小熊捕手凱利達成完全打擊（影音）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕小熊今日作客迎戰運動家，全隊敲出多達21支安打，最終以18：3收下勝利，而其中擔任先發第9棒的捕手凱利（Carson Kelly），本場比賽以全壘打、一壘安打、二壘安打、三壘安打的順序，達成隊史近32年來首次的完全打擊。

凱利在4局上半擔任首棒打者，面對運動家先發投手埃斯特斯（Joey Estes）鎖定第1球做進攻，咬中內角高89.3英里（約143.7公里）的速球，扛過左外野大牆外，本季首轟出爐。

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5局上凱利第3個打席，在滿壘的情況面對第2任投手史賓塞（Mitch Spence）同樣鎖定首球進攻，敲出穿越游擊防區的一壘安打帶有2分打點；6上碰上第3任投手默多克（Noah Murdock），咬中紅中卡特球掃向中外野方向，打在全壘打牆上緣後彈進場內形成二壘安打。

比賽來到8局上半，面對運動家第5任投手麥克法蘭（T.J. McFarland）選到滿球數，隨後凱利咬中高位置86.3英里（約138.9公里）的伸卡球，一棒打在中外野全壘打上後一路往場內滾，讓外野手無法及時處理，凱利也藉著這次機會跑到三壘，達陣完全打擊成就。

根據《MLB Stats》指出，小熊隊史上一次達成完全打擊的選手，已經要追溯到美國時間1993年5月9日的葛瑞斯（Mark Grace），而目前最長時間沒有出現完全打擊的球隊是皇家，最近一次是美國時間1990年7月25日，由「皇家先生」布瑞特（George Brett）所締造。

另外根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，凱利是1901年後第4位達成完全打擊的9棒打者，前3位分別是2006年的費金斯（Chone Figgins）、2001年的佛萊（Jeff Frye）以及1980年的穆爾（Charlie Moore）。

凱利今天除了達成完全打擊外，還幫助球隊打下5分打點，也選到2次四壞保送，整體進攻指數（OPS）高達1.715，是球隊能大勝對手的功臣之一。

凱利在最後打席敲出三壘安打，達成完全打擊成就。（法新社）

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