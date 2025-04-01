晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》進攻火力沒過度依賴MVP三連星 道奇主帥盛讚球隊深度

2025/04/01 15:16

佛里曼今天因右腳踝扭傷高掛免戰牌。（法新社）佛里曼今天因右腳踝扭傷高掛免戰牌。（法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天以6：1大勝勇士，開季勇奪6連勝，追平隊史最佳開季連勝紀錄。總教練羅伯斯（Dave Roberts）受訪表示，球隊儘管在缺少貝茲（Mookie Betts）和佛里曼（Freddie Freeman）的情況下仍能贏球，這是一件非常棒的事情。

道奇MVP強打佛里曼和貝茲在開季前5戰缺席多場比賽，但球隊仍是拉出一波5連勝，而且場場都分數進帳，單場得分至少都有3分以上，打擊火力十分充裕。對此，總教練羅伯斯表示，這支球隊的陣容深度可見一斑，即使少了佛里曼和貝茲，他們也能靠其他球員彌補火力空缺，也總是能夠找到球員來填補位置，這是一件非常棒的事情。

大谷翔平今天用快腿盜上二壘，本季第2盜出爐，連續兩場盜壘成功，同時也被鏡頭捕捉到使用新的滑壘方式，羅伯斯稱讚大谷翔平的盜壘時機非常好，他在這方面下了很大的功夫，不需要太擔心，只要正確使用腳滑壘，就能避免左手撐地。

大谷翔平去年世界大賽第二戰盜壘時傷到左肩，季後動刀治療，本季盜壘時採取新的滑壘方式，為了保護左肩，大谷避免用左手碰觸壘包。對此，道奇一壘指導教練伍德沃德（Chris Woodward）認為新的滑壘方式能更好地保護肩膀和手腕，比以前的方式更加安全。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中