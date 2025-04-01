MLB》進攻火力沒過度依賴MVP三連星 道奇主帥盛讚球隊深度

佛里曼今天因右腳踝扭傷高掛免戰牌。（法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天以6：1大勝勇士，開季勇奪6連勝，追平隊史最佳開季連勝紀錄。總教練羅伯斯（Dave Roberts）受訪表示，球隊儘管在缺少貝茲（Mookie Betts）和佛里曼（Freddie Freeman）的情況下仍能贏球，這是一件非常棒的事情。

道奇MVP強打佛里曼和貝茲在開季前5戰缺席多場比賽，但球隊仍是拉出一波5連勝，而且場場都分數進帳，單場得分至少都有3分以上，打擊火力十分充裕。對此，總教練羅伯斯表示，這支球隊的陣容深度可見一斑，即使少了佛里曼和貝茲，他們也能靠其他球員彌補火力空缺，也總是能夠找到球員來填補位置，這是一件非常棒的事情。

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大谷翔平今天用快腿盜上二壘，本季第2盜出爐，連續兩場盜壘成功，同時也被鏡頭捕捉到使用新的滑壘方式，羅伯斯稱讚大谷翔平的盜壘時機非常好，他在這方面下了很大的功夫，不需要太擔心，只要正確使用腳滑壘，就能避免左手撐地。

大谷翔平去年世界大賽第二戰盜壘時傷到左肩，季後動刀治療，本季盜壘時採取新的滑壘方式，為了保護左肩，大谷避免用左手碰觸壘包。對此，道奇一壘指導教練伍德沃德（Chris Woodward）認為新的滑壘方式能更好地保護肩膀和手腕，比以前的方式更加安全。

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