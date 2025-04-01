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桌球》最新世界排名出爐！16歲張本美和躍居日本一姐 葉伊恬首度破百

2025/04/01 14:32

16歲的張本美和取代早田希娜，成為日本新一姐。（取自WTT官網）16歲的張本美和取代早田希娜，成為日本新一姐。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／台北報導〕國際桌總今天公布今年第14週世界排名，17歲的智淵乒乓球館小將葉伊恬首度突破百名大關來到生涯最佳的98名；上週在WTT印度清奈球星挑戰賽奪下女雙冠軍的16歲新星張本美和，則締造生涯最佳的第5名，並取代早田希娜成為新科日本一姐。

男單部分，世界排名前17沒有變動，台灣一哥林昀儒依舊排在14名，高承睿小跌1名成為25名。清奈站擊退奈及利亞名將阿魯納挺進16強的馮翊新，從58名回升至55名。

清奈站打退香港一哥黃鎮廷晉級16強的「山豬」廖振珽，從72名上升至66名，也是他自2019年3月以來最佳排名。其他台灣選手，黃彥誠62名、張佑安69名、郭冠宏88名。

女子組方面，台灣一姐鄭怡靜仍居第11名，黃怡樺30名、簡彤娟51名、鄭先知71名、李昱諄82名、劉馨尹86名、陳思羽91名。

葉伊恬在清奈站打進32強，排名從101名前進至98名，上週在奧托切克支線賽闖進8強的18歲小將鄭樸璿，上升10名來到148名。奧托切克站闖進4強締造個人在支線賽最佳戰績的國泰女將黃禹喬也大幅上升34名來到154名。

黃愉偼在清奈站爆冷擊敗印度一姐芭特拉打進16強，積分大進補，排名大漲74名，從上週的239名竄升至165名。

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