跆拳道》菊島跆拳道傳捷報 澎湖女兒蔡伊昀喜獲第三名

蔡伊昀前往台中西苑高中就讀，奪取佳績。（澎湖跆拳道委員會提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年年3月26-30日在輔英科技大學辦理之「培育優秀或具潛力運動選手暨2025第6屆亞洲青少年、第13屆亞洲青年暨世界青少年跆拳道錦標賽國家代表隊選拔賽」圓滿閉幕，澎湖女兒蔡伊昀喜傳捷報。

本場賽事在台中市立西苑高中婁自德教練及邱盟仁教練帶領整個西苑團隊協助下，澎湖縣旅外就讀選手蔡伊昀，報名參加青年女子組46公斤級選拔，努力拼搏榮獲第3名佳績，捷報傳回澎湖，澎湖縣跆委會主委藍凱元在第一時間獲知喜訊大表欣慰，傳達了祝賀之意，並將擇期代表頒發獎勵，以表彰對選手旅外拼搏的辛苦與努力。

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澎湖女兒蔡伊昀選手，從大班就接觸跆拳道，在父親蔡育瑋鼓勵下到力冠跆拳道館，由李淑黛教練指導，並在跆拳道上有優異的表現，並於去年9月在雙親的支持，順利考取台中市立西苑高中就讀，繼續延續對跆拳運動的訓練與熱忱。

去年10月代表澎湖縣參加全國青少年女子46公斤獲得第7名，小小年紀即離鄉打拼殊為不易，澎湖各界期待往後蔡伊昀選手能更上層樓，有朝一日，為澎湖縣爭取第1位跆拳道對練女國手名額。

澎湖女兒蔡伊昀跆拳道榮獲第三名，成為澎湖佳話。（澎湖跆拳道委員會提供）

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