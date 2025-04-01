足球》台灣女足遞補2025東亞女子決賽 4月8日主場邀請賽對決紐西蘭熱身

台灣女足。（足協提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕東亞足球聯盟（EAFF）日前於東京召開會員大會，正式確認朝鮮女足因不可抗力因素退出即將於7月在南韓舉行的東亞盃E-1足球錦標賽決賽。根據競賽規則，台灣女足以資格賽排名第2的身份遞補，獲得決賽參賽資格。

東亞盃E-1足球錦標賽為東亞足球聯盟（EAFF）所舉辦的區域性頂級賽事，自2005年正式納入女子組賽事，吸引東亞各國頂尖球隊角逐榮耀。台灣女足在第九屆東亞盃資格賽階段起展現穩健表現，並在2023年12月的資格賽中獲得第2名。

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為全力備戰2025女子東亞盃及2026亞足聯女子亞洲盃資格賽，台灣女足自去年起積極與世界級球隊交手，以提升競技水平。近期重要熱身賽包括， 2024年12月對戰澳洲女足、2025年2月迎戰墨西哥、中國及加拿大以及2025年4月即將舉行的2025國際女子足球邀請賽——台灣vs 紐西蘭

本次2025國際女子足球邀請賽賽事將於2025年4月8日（星期二）晚間6點30分在高雄楠梓足球場舉行。這不僅是台灣女足備戰東亞盃的重要一戰，也是一場展現台灣女子足球實力的國際級對決。出賽球員組成，除了多名國內好手，更包含已完成歸化確認台灣隊代表資格的松永早姬以及目前效力於浙江杭州女子足球俱樂部的蘇育萱。

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