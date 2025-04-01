全國競技疊杯賽奪10金6銀10銅 嘉義市代表隊刷新隊史紀錄

嘉義市代表隊參加全國競技疊杯錦標賽獲得10金6銀10銅佳績。（嘉義市政府提供）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕今年全國競技疊杯運動錦標賽日前在新北市舉行，嘉義市代表隊拿下10金6銀10銅，刷新隊史紀錄，其中玉山國中陳懷恩、育人國小汪佑叡2名特教生，突破身體障礙，勤練疊杯，在個人、團體獎項，分別獲6金、5金成績，為嘉義市爭光。

市府教育處長郭添財說，此次全國賽吸引15縣市、283位選手參賽，嘉義市代表隊由8校、34名選手組成，是一支由普通生與特教生組成的融合團隊，他們一起練習、比賽，此次拿下10金6銀10銅，不只是個人實力的展現，更是團隊合作、突破自我、建立自信的成果。

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帶隊參賽的育人國小校長楊家豪表示，育人國小辦理代表隊培訓邁入第5年，除參與多場全國賽事外，也曾帶領嘉義市選手參加過4場國際賽事。

楊家豪說，嘉義市發展競技疊杯運動做為普特融合的特色運動之一，期待提供特教生一個真正公平的學習機會，以呼應CRPD身心障礙者權利公約讓特教生能和普通生一起參與賽事。

楊家豪表示，陳懷恩因罹患罕見疾病，無法從事其他運動，接觸競技疊杯後產生興趣，雖已是比賽常勝軍，此次參賽之前，利用下課時間仍與汪佑叡勤練習，2人因此運動讓身體變得強壯，也因他們的努力，分別拿下個人3金、雙人1金、團體1金等獎，陳懷恩與媽媽參加親子組再獲1金。

汪佑叡今年同時獲推薦代表嘉義市參與總統教育獎甄選，他說，今年是第4年參與全國賽，發現其他選手實力更強，面臨的挑戰也愈大，與代表隊選手一起比賽，促使他不斷挑戰自我，有戰友並肩作戰，感覺很好。

嘉義市育人國小投入代表隊培訓多年，今年率領普通生與特教生融合的團隊參賽，獲得好成績。（嘉義市政府提供）

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