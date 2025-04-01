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竹崎高中學姊學妹雙雙入選國手 將征戰2025日本東京聽障奧運

2025/04/01 20:34

竹崎高中學姊學妹雙雙入選國手 將征戰2025日本東京聽障奧運竹崎高中在校生蕭安宇（左一）及畢業學姊江巧羽入選聽障奧運國手，展現羽球運動推動成果。（竹崎高中提供）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕竹崎高中體育班學生蕭安宇放棄畢業旅行，參加2025日本東京聽障達福林匹克運動會羽球項目選拔，與畢業學姊、清華大學碩士生江巧羽分別以單打第二名、第三名，雙雙入選國手。

校長蘇淵源表示，2025日本東京聽障達福林匹克運動會，中華台北羽球代表隊將有4名女子選手參賽，竹崎高中學生與校友2人入選，展現學校深耕羽球運動成果。

蘇淵源說，蕭安宇參加選拔當週，剛好遇到學校期中考與畢業旅行，為避免無法維持選拔賽應有的狀態，經家庭會議後，全家支持她放棄畢業旅行，備戰日本東京聽障奧運代表權。

蘇淵源表示，正就讀研究所的江巧羽，曾捐款數萬元回饋母校羽球隊培育之恩，平時除持續維持研究所課業，也未停止精進球技，日前返校時，教練林宗翰一句話激勵她，如果她與學妹一起入選國家隊，教練要親自飛去東京幫她們加油，經在學業研究計畫與訓練時間分配掙扎與拉扯，與學妹蕭安宇設定共同目標，付出努力和犧牲後，攜手一同入選國家代表隊，期許二位選手繼續努力突破，為竹崎高中寫下歷史新頁。

竹崎高中學姊學妹雙雙入選國手 將征戰2025日本東京聽障奧運竹崎高中蕭安宇（右）攜手學姊江巧羽雙雙入選羽球國手，將征戰日本東京聽障奧運。
（竹崎高中提供）

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