中職》魚雷棒正夯 魔鷹也有興趣

魔鷹。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／綜合報導〕洋基在開幕3連戰就轟出追平大聯盟紀錄的15發全壘打，其中上月30日單場9轟更刷新隊史紀錄，也讓5名開轟打者手中的「魚雷棒」（Torpedo Bat）受到注目；如今這款形似魚雷和保齡球瓶的球棒也在台灣棒壇受到討論，去年拿下中職全壘打王的台鋼雄鷹洋砲魔鷹就說：「我也會想拿一支試試看。」

洋基上週五起在主場和釀酒人進行3連戰，分別以4：2、20：9和12：3橫掃對手，而20：9的那場比賽最誇張，1局下1棒高施密特、2棒貝林傑和3棒賈吉接連開轟，而且都是打第1球，形成「3球3轟」的奇景。那天台鋼作客台南球場進行本季首戰的賽前，外籍打擊教練路易士就和翻譯津津有味地聊起戰況，因為實在太「轟」狂了。

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儘管該役3響砲的「法官」賈吉並未使用魚雷棒，但洋基陣中包括高施密特、貝林傑、沃爾普、威爾斯、奇澤姆在前3戰一共貢獻9轟的這5名球員，都有使用魚雷棒，也讓這款將球棒最粗部分調整至打者甜蜜點的棒子，瞬間受到熱烈討論。

中職是否有機會出現魚雷棒，目前聯盟賽務部已針對球棒認證等相關事宜進行了解，而去年以30轟稱王的魔鷹在昨天練習結束後，則表達自己對魚雷棒有興趣，「感覺是個不錯的想法，我也會想拿一支試試看。」

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