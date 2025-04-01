WTT冠軍賽》鏖戰5局不敵南韓一哥 高承睿無緣晉級16強

高承睿苦戰5局敗給南韓名將張禹珍，無緣晉級16強。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕世界排名25的高承睿今晚在2025年WTT仁川冠軍賽男單首輪，鏖戰5局後以2:3敗給世界排名12的南韓一哥張禹珍，無緣挺進16強。

高承睿在去年底亞錦賽高承睿曾以以3:2力克張禹珍，張禹珍則在今年新加坡大滿貫賽以3:1完成甜蜜復仇。

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今天雙方第三度交鋒，首局高承睿在3:4落後時連續被對手強力的正手發球搶攻得手，連丟5分，以6:11讓出。

第2局，高承睿主動上手，在9:7領先下雖然一度被追平，但決勝時刻，小高正手發球搶攻得手，加上對手接發球失誤，11:9扳回一城。

關鍵第3局，高承睿在3:9落後下先追到7:9，隨後在7:10的絕境下又連續救回兩個局點，可惜最後接發球掛網，9:11功虧一簣。

背水一戰的高承睿，第4局展開反擊，在3平時打出一波8:1的猛攻，11:4再度搬平戰局。

決勝局，高承睿一度取得6:4領先，但隨後被張禹珍連續側身正手搶攻得手，加上接發球失誤，連掉4分被反超。高承睿在7:10落後下，雖奮力化解兩個賽末點，最終反手回球出界，9:11飲恨，吞下對戰2連敗。

女單方面，剛打完清奈球星挑戰賽的台灣一姐鄭怡靜，身體狀況不佳，最終以7:11、2:11、5:11敗給世界排名第3的中國名將王藝迪，苦吞對戰7連敗，在32強止步。

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