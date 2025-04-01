晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 桌球

WTT冠軍賽》鏖戰5局不敵南韓一哥 高承睿無緣晉級16強

2025/04/01 21:10

高承睿苦戰5局敗給南韓名將張禹珍，無緣晉級16強。（取自WTT官網）高承睿苦戰5局敗給南韓名將張禹珍，無緣晉級16強。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕世界排名25的高承睿今晚在2025年WTT仁川冠軍賽男單首輪，鏖戰5局後以2:3敗給世界排名12的南韓一哥張禹珍，無緣挺進16強。

高承睿在去年底亞錦賽高承睿曾以以3:2力克張禹珍，張禹珍則在今年新加坡大滿貫賽以3:1完成甜蜜復仇。

今天雙方第三度交鋒，首局高承睿在3:4落後時連續被對手強力的正手發球搶攻得手，連丟5分，以6:11讓出。

第2局，高承睿主動上手，在9:7領先下雖然一度被追平，但決勝時刻，小高正手發球搶攻得手，加上對手接發球失誤，11:9扳回一城。

關鍵第3局，高承睿在3:9落後下先追到7:9，隨後在7:10的絕境下又連續救回兩個局點，可惜最後接發球掛網，9:11功虧一簣。

背水一戰的高承睿，第4局展開反擊，在3平時打出一波8:1的猛攻，11:4再度搬平戰局。

決勝局，高承睿一度取得6:4領先，但隨後被張禹珍連續側身正手搶攻得手，加上接發球失誤，連掉4分被反超。高承睿在7:10落後下，雖奮力化解兩個賽末點，最終反手回球出界，9:11飲恨，吞下對戰2連敗。

女單方面，剛打完清奈球星挑戰賽的台灣一姐鄭怡靜，身體狀況不佳，最終以7:11、2:11、5:11敗給世界排名第3的中國名將王藝迪，苦吞對戰7連敗，在32強止步。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中