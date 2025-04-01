晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 PLG

PLG》鋼鐵人第2勝終於到手！艾賽亞39分轟垮領航猿助隊終止12連敗

2025/04/01 21:32

鋼鐵人艾賽亞飆進3分球。（記者林正堃攝）鋼鐵人艾賽亞飆進3分球。（記者林正堃攝）

〔記者盧養宣／桃園報導〕高雄鋼鐵人今在艾賽亞39分領軍下，以116：108擊敗龍頭領航猿，終止近期12連敗，拿下本季第2勝。

要力拚本季第2勝的鋼鐵人開賽來勢洶洶，首節團隊飆進6顆三分彈一度取得9分領先，領航猿反撲也來得很快，兩隊次節你來我往，鋼鐵人靠莊朝勝節末2罰俱中，取得69：51些微優勢進入下半場，艾賽亞前兩節攻下兩隊最高的19分，領航猿以瓊斯16分最佳，今天回歸先發的盧峻翔拿下6分。

鋼鐵人易籃後拉出一波13：5的攻勢將領先擴大至雙位數，最多領先達14分，領航猿在瓊斯吞下技術犯規後，靠布依德與葛拉漢在外圍開火，在末節開始前追到86：92。

雙方末節持續你來我往，領航猿雖然在倒數3分鐘靠葛拉漢上籃得手一度追到3分差，不過接下來艾賽亞跳出來連拿5分，幫助鋼鐵人再度擴大差距，終於拿下本季第2勝。

鋼鐵人團隊命中率51.9%優於領航猿41.3%，艾賽亞此役攻下39分、9籃板、6助攻，喬迪進帳33分、20籃板，馬克斯拿10分，李威廷挹注9分。

領航猿今讓林正、李家慷輪休，得分集中在洋將身上，葛拉漢、瓊斯20分，布依德挹注19分，本土最佳是休兵兩天回歸先發的一哥盧峻翔，14投4中拿下12分。

艾賽亞飛身灌籃。（記者林正堃攝）艾賽亞飛身灌籃。（記者林正堃攝）

領航猿盧峻翔上籃得分。（記者林正堃攝）領航猿盧峻翔上籃得分。（記者林正堃攝）

領航猿盧峻翔遭包夾。（記者林正堃攝）領航猿盧峻翔遭包夾。（記者林正堃攝）

領航猿布依德。（記者林正堃攝）領航猿布依德。（記者林正堃攝）

領航猿瓊斯籃下得分。（記者林正堃攝）領航猿瓊斯籃下得分。（記者林正堃攝）

鋼鐵人喬迪籃下得分。（記者林正堃攝）鋼鐵人喬迪籃下得分。（記者林正堃攝）

鋼鐵人李威廷投進3分球。（記者林正堃攝）鋼鐵人李威廷投進3分球。（記者林正堃攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中