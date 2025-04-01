PLG》鋼鐵人第2勝終於到手！艾賽亞39分轟垮領航猿助隊終止12連敗

鋼鐵人艾賽亞飆進3分球。（記者林正堃攝）

〔記者盧養宣／桃園報導〕高雄鋼鐵人今在艾賽亞39分領軍下，以116：108擊敗龍頭領航猿，終止近期12連敗，拿下本季第2勝。

要力拚本季第2勝的鋼鐵人開賽來勢洶洶，首節團隊飆進6顆三分彈一度取得9分領先，領航猿反撲也來得很快，兩隊次節你來我往，鋼鐵人靠莊朝勝節末2罰俱中，取得69：51些微優勢進入下半場，艾賽亞前兩節攻下兩隊最高的19分，領航猿以瓊斯16分最佳，今天回歸先發的盧峻翔拿下6分。

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鋼鐵人易籃後拉出一波13：5的攻勢將領先擴大至雙位數，最多領先達14分，領航猿在瓊斯吞下技術犯規後，靠布依德與葛拉漢在外圍開火，在末節開始前追到86：92。

雙方末節持續你來我往，領航猿雖然在倒數3分鐘靠葛拉漢上籃得手一度追到3分差，不過接下來艾賽亞跳出來連拿5分，幫助鋼鐵人再度擴大差距，終於拿下本季第2勝。

鋼鐵人團隊命中率51.9%優於領航猿41.3%，艾賽亞此役攻下39分、9籃板、6助攻，喬迪進帳33分、20籃板，馬克斯拿10分，李威廷挹注9分。

領航猿今讓林正、李家慷輪休，得分集中在洋將身上，葛拉漢、瓊斯20分，布依德挹注19分，本土最佳是休兵兩天回歸先發的一哥盧峻翔，14投4中拿下12分。

艾賽亞飛身灌籃。（記者林正堃攝）

領航猿盧峻翔上籃得分。（記者林正堃攝）

領航猿盧峻翔遭包夾。（記者林正堃攝）

領航猿布依德。（記者林正堃攝）

領航猿瓊斯籃下得分。（記者林正堃攝）

鋼鐵人喬迪籃下得分。（記者林正堃攝）

鋼鐵人李威廷投進3分球。（記者林正堃攝）

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