道奇挑戰開季7連勝、兄弟對決富邦 今日賽事預告與轉播

衛冕軍道奇要挑戰開季7連勝。（路透）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

大聯盟有兩場轉播賽事，第一場由洋基迎戰響尾蛇，條紋軍開季全壘打滿天飛，狀態超火燙，今日能拿下開季4連勝嗎？第二場是道奇續戰勇士，衛冕軍道奇要挑戰開季7連勝，派出火球男梅伊（Dustin May）掛帥先發，勇士則由去年國聯塞揚獎得主塞爾（Chris Sale）出馬。記得收看轉播。

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NBA有1場轉播，西部第5灰熊與第6勇士正面交鋒，此役是排名關鍵卡位戰，勢必精彩可期，記得收看轉播。

中職3地開打，味全龍在天母主場迎戰台鋼雄鷹，統一獅則在台南對決樂天桃猿，另一場是金控大戰，富邦悍將在新莊主場交手中信兄弟，別忘了鎖定轉播囉。

MLB

07：00 響尾蛇@洋基 愛爾達體育2台

10：00 勇士@道奇 愛爾達體育2台、緯來體育（10：30）

NBA

08：00 勇士@灰熊 緯來體育、愛爾達體育1台

中職

18：30 台鋼@味全 緯來體育、愛爾達體育4台

18：30 樂天@統一 愛爾達體育1台、DAZN1

18:30 中信@富邦 愛爾達體育2台、MOMOTV

日職

13:00 歐力士@羅德 DAZN1

17:30 軟銀@火腿 DAZN2

TPBL

19:00 高雄全家海神@新北國王 官方Youtube

桌球

11:00、13:20、18:00 WTT冠軍賽 仁川站 32強 愛爾達體育3台

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