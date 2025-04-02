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游泳》8歲女神童！石苡辰全國小學錦標賽包辦12金史上首見

2025/04/02 15:49

石苡辰包辦全國小學游泳錦標賽12面金牌。（泳協提供）石苡辰包辦全國小學游泳錦標賽12面金牌。（泳協提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕全國小學游泳錦標賽日前於台北市大詩欣館落幕，來自台中大里假期泳隊的「女神童」石苡辰技驚四座，勇奪個人10金、接力2金，並且刷新5項大會紀錄，成為賽史首位12面金牌大贏家。

年僅8歲的石苡辰，就讀永隆國小2年級，從小因為容易過敏，幼稚園大班時被家長送去學游泳，希望透過運動來改善身體狀況，卻意外展露過人天賦。儘管去年首次參與全國小學錦標賽表現平平，本屆捲土重來她開始橫掃群芳，包辦國小低年級女生組個人10項金牌，並在50公尺蛙式、100公尺蛙式、200公尺混合式、200混合式接力，以及200自由式接力這5項把大會紀錄送進歷史。

去年巴黎奧運新科國手韓安齊，2015年全國小學錦標賽曾包辦11金（個人10金、接力1金），10年後已被後起之秀石苡辰超越，而她本屆100蛙游出的1分28秒39，也改寫韓安齊12年前創下的1分30秒20大會紀錄。泳隊教練黃歆蓉表示，石苡辰的身材瘦長而且水感出色，更重要是訓練非常認真，「她蛙式天份較好，但我們重視基礎訓練四式均衡發展，因此會針對自由式和仰式動作加強，並且逐步提升體能。」

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