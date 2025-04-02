網球》40歲瓦林卡搶下本季ATP首勝 曾俊欣羅馬尼亞紅土惜敗

瓦林卡。（資料照，歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕薑是老的辣！前大滿貫冠軍瓦林卡（Stan Wawrinka）歷經3小時16分鐘的3盤激戰，終以6：4、6：7（5：7）、7：6（7：1）力退會外賽殺入的哈薩克後輩斯卡托夫（Timofey Skatov），辛苦開胡晉級布加勒斯特男網賽16強，這也是瑞士老將本季ATP職業巡迴賽首場會內勝利。

這項ATP250等級紅土賽事，本週在羅馬尼亞首都進行。3月28日剛滿40歲的瓦林卡，外卡參戰初登場發出7記愛司，儘管次盤錯失3個賽末點，被24歲的斯卡托夫拖進決勝盤，再度搶7時瓦林卡壓制年輕對手，驚險挺進次輪，也是自1980年以來，男網史上第3位年滿40歲還能在紅土贏球的老將，不讓美國康諾斯（Jimmy Connors）、 克羅埃西亞卡洛維奇（Ivo Karlovic）等退役名將專美於前。

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單手反拍的瓦林卡，擁有3座大滿貫冠軍，職業生涯最佳排名曾達世界第3，目前暫居161席，次輪對手則為西班牙第2種子馬丁尼茲（Pedro Martinez），年紀也比他小了13歲。至於「台灣一哥」曾俊欣出師不利，首輪連續兩盤搶7失手，6：7（5：7）、6：7（2：7）惜敗給身高203公分的加拿大長人迪亞洛（Gabriel Diallo ）。

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