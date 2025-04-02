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MLB》怪力男領先潮流 魚雷球棒卻害自己受傷？ 史丹頓：復出會繼續使用

2025/04/02 07:42

史坦頓。（資料照，美聯社）史坦頓。（資料照，美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基球員日前拿著「魚雷球棒（Torpedo Bat）」狂轟猛炸引起熱議，「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）是最早使用這支球棒的球員，雖然他曾經暗示更換新球棒可能跟他的手肘傷勢有關，但他今天受訪明確表示，傷癒復出後仍會繼續使用。

史坦頓去年季後賽頻繁使用魚雷球棒，並且轟出了7發全壘打，最終獲選為美聯冠軍賽MVP，帶領洋基擊敗守護者晉級世界大賽。「這東西真的很棒，但問題是，為什麼100多年來沒有人想到呢？」史坦頓說道。雖然史坦頓去年曾暗示，雙手肘傷勢可能跟魚雷球棒有關，但他今天明確表示，傷癒復出後仍會繼續使用魚雷球棒。

史丹頓因雙肘傷勢錯過整個春訓，並接受了PRP（高濃度血小板血漿）注射治療。他目前已經開始使用Trajekt投球機，來恢復打擊手感，並表示握力正在恢復，但肘部仍會感到疼痛。

「這種情況會一直持續，」 史丹頓坦言，但PRP注射確實讓傷勢有所改善。他預計將參加小聯盟復健賽，但目前尚未確定確切日期。史坦頓表示：「要多久我也不知道，這是個很特別的狀況。我從未錯過完整的春訓，一切取決於我的恢復情況，看看自己能多快適應對戰實戰投手。」

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