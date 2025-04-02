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NBA》單場12次技犯創20年紀錄 活塞、灰狼激烈全武行懲處出爐

2025/04/02 08:12

活塞、灰狼日前爆發激烈全武行。（資料照，路透）活塞、灰狼日前爆發激烈全武行。（資料照，路透）

〔體育中心/綜合報導〕灰狼日前以123：104擊敗活塞，但比賽中卻爆發激烈全武行，最終總計兩隊7人被驅逐出場，今天懲處也出爐。

灰狼在3月31日於主場迎戰活塞，事發在第二節8分36秒，灰狼里德（Naz Reid）上籃被霍蘭德（Ronald Holland II）犯規毀掉，隨後里德回頭找他理論，此時迪文森佐（Donte Divincenzo）上來出肘力挺里德，隨即兩隊球員衝上來爆發嚴重的肢體衝突，迪文森佐一度還和史都華（Isaiah Stewart）扭打在一起。

事發後活塞球員史都華、霍蘭德、薩塞爾（Marcus Sasser）遭裁判驅逐，灰狼里德、迪文森佐同樣被趕出場，此外，活塞總教練畢可史塔夫（J.B. Bickerstaff）因為和灰狼助理教練普里吉歐尼（Pablo Prigioni）相互叫囂，兩人也雙雙遭到驅逐。這場比賽共判了12次技術犯規，根據《Opta Stats》指出，這是自2005年3月23日以來NBA單場技術犯規數最多的一場比賽。

NBA官方今天宣布懲處，史都華遭禁賽2場，薩塞爾、霍蘭德、迪文森佐和里德都被各禁賽1場。對於只有史都華被判2場禁賽，NBA籃球營運副總裁杜馬斯（Joe Dumars）表示，主要是因為他屢次出現不符合運動家精神的行為。

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