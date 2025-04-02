NBA》回憶當年總冠軍賽被放投！ 衛冕軍「小白」稱勇士改變他人生

D.懷特。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕塞爾提克隊「小白」D.懷特（Derrick White）近期投進單季第247顆三分球打破隊史紀錄，他也在近期回憶2022年總冠軍戰時勇士對他採取的防守策略，直呼這改變了他的人生。

D.懷特在2021-22年賽季從馬刺被交易到塞爾提克，該年他的三分投射狀態並不好，在綠衫軍時僅有3成06的命中率，在季後賽也只有3成13，因此在總冠軍賽時，勇士便對他放投三分，而這個策略最終奏效，儘管該系列D.懷特外線25投10中，命中率40%，但有3場比賽D.懷特的外線都沒有開張，該年也由勇士笑到最後捧起冠軍獎盃。

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在打破隊史紀錄後，D.懷特受訪憶及當年道：「在總決賽後，我覺得那是我人生中最巨大的夏天，總冠軍賽發生的事情，以及我在那個舞台上被防守的方式，對我來說是最低潮的時刻。」、「我在奧運時跟D.格林（Draymond Green）說，你們在總冠軍賽不防守我的方式，某種程度上改變我的人生。」談起對D.格林的看法他則表示：「我們彼此都很尊重對方，我想他也看到了我為改變自己打法所付出的努力，而我一直都很尊重他。」

D.懷特說道：「我在夏天全心全力投入，我跟我的訓練師梅森（Marcus Mason）專注於保持穩定性，而我認為在那個時候開始，我就不斷得變得更好。」在總冠軍賽結束的那年後，D.懷特的三分命中率就從未低於38%，去年他在總冠軍賽的三分命中率40.4%，幫助球隊一起拿下總冠軍。

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