中職》「洋投把這裡當跳板，很難對台灣投手有幫助」 平野坦白說

中信兄弟總教練平野惠一。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕去年中職6隊洋投先發比例高達56%，今年開季全聯盟僅富邦悍將牛棚配備洋投富藍戈，其他球隊清一色都備齊先發3洋投，可以預見的是，本季中職先發洋投使用比例將會再飆高，中信兄弟日籍總教練平野惠一坦言，這不是好現象。

平野來台第4年，也是第2年執掌黃衫軍兵符，他坦言，「看了這幾年洋投來這裡，真的不是想為了台灣做什麼，他們很難對台灣投手有什麼幫助，只是把台灣當作踏板，有好表現就可以去日、韓職發展，這樣真的好嗎？中職如此倚賴洋投，其實沒有太多好處。」

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今年開季日職12隊首戰全數推出本土投手先發，反觀中職6隊首戰都交給洋投，平野指出，以前日本有一段時期也非常倚賴洋投，所以當時國際賽日本成績非常差，現在已經不一樣了，各隊先發輪值以本土投手為主，也因為如此，國際賽沒有太大的擔心，希望台灣也能像日本一樣，以本土投手先發為主。

然而現狀令平野擔心，他表示，現在中職幾乎每一隊都是先發3洋投，有3洋投才能拿冠軍，現狀就是這樣，當然就壓縮本土投手出賽空間，如果能減少洋投、增加洋砲，藉由提升打者強度，去強化本土投手，會是比較理想的狀況，希望中職是以土投先發為主的聯盟，「當然這只是我個人的想法。」

平野強調，自己也是外國人，因為要贏球，球團才會找外國人來幫助他，可是以他的立場，除了贏球之外，他希望為了台灣棒球做一些事，希望洋將來到這裡，能幫助台灣有更好的成長。

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