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MLB》千賀滉大幽靈指叉發威、5局飆8K 「魚王」睽違576天再奪勝投

2025/04/02 09:31

千賀滉大。（法新社）千賀滉大。（法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大都會日籍強投千賀滉大今天迎來本季首秀，對戰馬林魚主投5局2分責失飆8K，大都會終場以2：4不敵馬林魚，千賀苦吞本季首敗。馬林魚塞揚王牌「魚王」阿爾坎塔拉（Sandy Alcantara）先發5局飆4K失2分，收下本季首勝，睽違576天之後再嚐勝投滋味。

千賀滉大在2022年季後以5年7500萬美元約加盟大都會，2023年旅美首年交出12勝、防禦率2.98的優異成績。千賀去年季前受到肩傷影響，直到7月26日才回到大聯盟賽場，當天先發時又因左小腿拉傷，例行賽宣告報銷。千賀趕上季後賽戰場，合計出賽3場有2場先發，吞下1敗、防禦率12.60。

千賀滉大本季初登板作客挑戰馬林魚，首局就挨了史陶爾斯（Kyle Stowers）一發中外野2分砲，但他之後回穩，2、3局狂飆5K，隊友尼莫（Brandon Nimmo）在2局上回敬一發陽春彈，林多（Francisco Lindor）也在第3局敲安打回追平分。

千賀滉大4局下因隊友失誤誤事掉分，羅培茲（Otto Lopez）的一上來擊出游擊滾地球，林多卻出現守備失誤，千賀抓到2個出局數後投出保送，保利（Graham Pauley）此時擊出適時的長打，一舉掃回2分，幫助馬林魚取得4：2領先。

千賀滉大此役主投5局失4分，有2分為責失分，被敲3支安打，包含1發全壘打，另有8次三振和1次保送，防禦率為3.60。千賀8K當中有6K都是由招牌「幽靈指叉」所取得。

大都會打線無法突破馬林魚牛棚投手群的壓制，終場以2：4輸球，千賀苦吞本季首敗，馬林魚塞揚王牌「魚王」阿爾坎塔拉（Sandy Alcantara）先發5局飆4K失2分，收下本季首勝，這也是他睽違576天之後再嚐勝投滋味，上一次要追溯到美國時間2023年9月3日，先發面對國民主投8局失2責失，拿下該季的第7勝。

阿爾坎塔拉。（法新社）阿爾坎塔拉。（法新社）

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