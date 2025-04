MLB》千賀滉大幽靈指叉發威、5局飆8K 「魚王」睽違576天再奪勝投

千賀滉大。(法新社)

李冠霖/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕大都會日籍強投千賀滉大今天迎來本季首秀,對戰馬林魚主投5局2分責失飆8K,大都會終場以2:4不敵馬林魚,千賀苦吞本季首敗。馬林魚塞揚王牌「魚王」阿爾坎塔拉(Sandy Alcantara)先發5局飆4K失2分,收下本季首勝,睽違576天之後再嚐勝投滋味。

千賀滉大在2022年季後以5年7500萬美元約加盟大都會,2023年旅美首年交出12勝、防禦率2.98的優異成績。千賀去年季前受到肩傷影響,直到7月26日才回到大聯盟賽場,當天先發時又因左小腿拉傷,例行賽宣告報銷。千賀趕上季後賽戰場,合計出賽3場有2場先發,吞下1敗、防禦率12.60。

千賀滉大本季初登板作客挑戰馬林魚,首局就挨了史陶爾斯(Kyle Stowers)一發中外野2分砲,但他之後回穩,2、3局狂飆5K,隊友尼莫(Brandon Nimmo)在2局上回敬一發陽春彈,林多(Francisco Lindor)也在第3局敲安打回追平分。

千賀滉大4局下因隊友失誤誤事掉分,羅培茲(Otto Lopez)的一上來擊出游擊滾地球,林多卻出現守備失誤,千賀抓到2個出局數後投出保送,保利(Graham Pauley)此時擊出適時的長打,一舉掃回2分,幫助馬林魚取得4:2領先。

千賀滉大此役主投5局失4分,有2分為責失分,被敲3支安打,包含1發全壘打,另有8次三振和1次保送,防禦率為3.60。千賀8K當中有6K都是由招牌「幽靈指叉」所取得。

大都會打線無法突破馬林魚牛棚投手群的壓制,終場以2:4輸球,千賀苦吞本季首敗,馬林魚塞揚王牌「魚王」阿爾坎塔拉(Sandy Alcantara)先發5局飆4K失2分,收下本季首勝,這也是他睽違576天之後再嚐勝投滋味,上一次要追溯到美國時間2023年9月3日,先發面對國民主投8局失2責失,拿下該季的第7勝。

阿爾坎塔拉。(法新社)

Kodai Senga struck out 8 in his first start of 2025, 6 of them coming on the ghost fork pic.twitter.com/iNhB181jTl