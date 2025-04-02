MLB》洋基轟破大聯盟紀錄無用 響尾蛇卡洛爾首轟、蘇亞雷斯滿貫彈終結對手3連勝

響尾蛇靠著蘇亞雷斯8局上的滿貫砲逆轉擊敗洋基，終結對手開季3連勝。（法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕開季前3場狂轟猛炸的洋基，今天面對響尾蛇依舊展現兇猛火力，開季4戰18轟刷新大聯盟紀錄，但響尾蛇重砲蘇亞雷斯（Eugenio Suarez）8局上的滿貫砲痛擊洋基，助隊以7：5贏球，終結洋基開季3連勝。

響尾蛇美日混血好手卡洛爾（Corbin Carroll）3局上右外野2分砲炸裂，砲轟洋基25歲先發右投沃倫（Will Warren），本季首轟出爐，助隊先馳得點，洋基「火星人」多明格茲（Jasson Domínguez）下個半局從塞揚強投柏尼斯（Corbin Burnes）手中敲出陽春砲追回1分，4局下再灌進3分超前，包含沃爾普（Anthony Volpe）的中左外野陽春彈，洋基取得4：2領先。柏尼斯今天先發4.1局被敲4支安打，失4分中有2分責失，另有8次三振和3次保送。

請繼續往下閱讀...

卡洛爾。（法新社）

沃倫繳出5局4K失2分的好投，響尾蛇直到8局上才展開絕地大反攻，單局灌進5分，蘇亞雷斯轟出中外野滿貫砲，本季第5轟出爐，勇冠全聯盟，11打點也暫時與「法官」賈吉（Aaron Judge）並列全聯盟最多，響尾蛇以7：4反超。這發滿貫彈滯空時間高達6.6秒，是本季全壘打迄今為止最久的一次。蘇亞雷斯今年開季前5安全部都是全壘打，成為自1900年以來的第3人，另外兩位是1992年老虎隊的迪爾（Rob Deer）和2021年海盜隊的卡斯楚（Rodolfo Castro）。

洋基雖然在9局下靠著萊斯（Ben Rice）的陽春砲追回1分，但普克（A.J. Puk）仍順利關門守住勝利，助隊拉出一波2連勝。加上今天3發全壘打，洋基開季前4戰已經累積18轟，打破2006年老虎所寫下的開季前4場16轟的大聯盟紀錄，但此役「魚雷戰隊」18打數只敲出1安，另外吞下10次三振。

多明格茲。（法新社）

沃爾普。（法新社）

萊斯。（路透）

Eugenio Suárez IS GRAND



He belts his league-leading 5th home run to give the @Dbacks the lead! pic.twitter.com/SvWX1feOdH — MLB （@MLB） April 2, 2025

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法