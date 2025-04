MLB》洋基轟破大聯盟紀錄無用 響尾蛇卡洛爾首轟、蘇亞雷斯滿貫彈終結對手3連勝

響尾蛇靠著蘇亞雷斯8局上的滿貫砲逆轉擊敗洋基,終結對手開季3連勝。(法新社)

李冠霖/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕開季前3場狂轟猛炸的洋基,今天面對響尾蛇依舊展現兇猛火力,開季4戰18轟刷新大聯盟紀錄,但響尾蛇重砲蘇亞雷斯(Eugenio Suarez)8局上的滿貫砲痛擊洋基,助隊以7:5贏球,終結洋基開季3連勝。

響尾蛇美日混血好手卡洛爾(Corbin Carroll)3局上右外野2分砲炸裂,砲轟洋基25歲先發右投沃倫(Will Warren),本季首轟出爐,助隊先馳得點,洋基「火星人」多明格茲(Jasson Domínguez)下個半局從塞揚強投柏尼斯(Corbin Burnes)手中敲出陽春砲追回1分,4局下再灌進3分超前,包含沃爾普(Anthony Volpe)的中左外野陽春彈,洋基取得4:2領先。柏尼斯今天先發4.1局被敲4支安打,失4分中有2分責失,另有8次三振和3次保送。

請繼續往下閱讀...

卡洛爾。(法新社)

沃倫繳出5局4K失2分的好投,響尾蛇直到8局上才展開絕地大反攻,單局灌進5分,蘇亞雷斯轟出中外野滿貫砲,本季第5轟出爐,勇冠全聯盟,11打點也暫時與「法官」賈吉(Aaron Judge)並列全聯盟最多,響尾蛇以7:4反超。這發滿貫彈滯空時間高達6.6秒,是本季全壘打迄今為止最久的一次。蘇亞雷斯今年開季前5安全部都是全壘打,成為自1900年以來的第3人,另外兩位是1992年老虎隊的迪爾(Rob Deer)和2021年海盜隊的卡斯楚(Rodolfo Castro)。

洋基雖然在9局下靠著萊斯(Ben Rice)的陽春砲追回1分,但普克(A.J. Puk)仍順利關門守住勝利,助隊拉出一波2連勝。加上今天3發全壘打,洋基開季前4戰已經累積18轟,打破2006年老虎所寫下的開季前4場16轟的大聯盟紀錄,但此役「魚雷戰隊」18打數只敲出1安,另外吞下10次三振。

多明格茲。(法新社)

沃爾普。(法新社)

萊斯。(路透)

Eugenio Suárez IS GRAND



He belts his league-leading 5th home run to give the @Dbacks the lead! pic.twitter.com/SvWX1feOdH