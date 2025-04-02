國小籃球》永平女籃奪冠一了去年地震遺憾 安坑小後衛游喆安148闖天下

新北安坑國小游喆安。（小學體總提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕由中華民國國小體育總會舉辦的2025全國國小籃球錦標賽（EBC）舉行最終決戰，六女甲組新北市永平國小挾團隊優勢以30：26險勝台中市大智國小，一了去年因地震並列冠軍的小遺憾。六男甲組則由新北市安坑國小奪冠。

去年因碰到「403花東大地震」取消冠軍賽，永平國小為U11組的並列冠軍，教練王維陞笑說：「我還記得當時她們的表情，開心但又不太開心，大家都想要一座屬於自己的冠軍，很高興今天我們辦到了。」

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永平今天開賽就展現宰制力，首節取得14：1領先，不過大智決勝節尾聲拉出12：2攻勢，一度追到4分差，林靖善的關鍵快攻上籃得手幫助球隊鎖定勝局。

「其實大智今天打得很好，尤其他們人力不足還能堅持到最後，是我們很好學習的對象。」王維陞認為，此役團隊都做得很好，單場8分進帳的呂沂潔在關鍵戰役仍是得分之鑰，表現不俗。

呂沂潔五年級才從北投國小轉學，跟新同學搭配一年就拿下此生最重要的冠軍，「過程滿不容易的，剛來的時候大家可能對我有點質疑，謝謝老師居中溝通，大家配合得越來越好。」

身高已經165公分的呂沂潔身材高䠷，從小就「高」人一等，似乎是遺傳田徑隊、174公分母親的好基因，今天父母也到場加油，「爸爸很愛打籃球，小時候就會帶我去外面打球，也送我去籃球隊，雖然一開始不太甘願，現在回想起來很感謝他們的栽培。」

陣中另一大將林愷婕是永平的禁區氣質美少女，同時也是國內籃球知名教練林育正的千金，她今日因狀況不佳在賽後難過的自責，但教練王維陞並未責怪她，反而鼓勵她這也是比賽的經驗之一，她說不會因為這一場的表現而動搖她繼續打球的意志，她也向各國中教練喊話：「我很聰明、很會抓籃板也很會投籃、重要的是我會華麗的轉身上籃，到了國中一定會有所貢獻、使命必達！」

壓軸的六男甲賽事，新北市安坑國小群策群力，以61：31擊敗新北市武林國小奪冠，昔日SBL達欣中鋒康昭翔近年帶隊成績斐然，他客氣笑說：「是小朋友爭氣啦，而且無論學校、家長、學生都互相配合，讓我們可以趕快進入狀況、專心比賽。球員當太久，發現後勤真的不簡單。」

身高208公分的康昭翔，今天特別點名身高僅148公分的小後衛游喆安，「喆安很刻苦耐勞，雖然比我們最高的球員矮了超過一個頭，但他真的很認真，我完全可以感受到他對籃球的熱愛。」

游喆安賽後不斷把玩大會送的冠軍戒指，「這是我人生第一枚戒指，好大顆喔！好開心！」他笑說。游喆安認為，今天全隊投籃很穩定，才能輕鬆拿下勝利，「不過對手其實打得很好，他們的籃板跟轉換快攻讓我們不太適應，是很棒的球隊。」幾乎從小就是班上最矮的同學，游喆安並不以為意，「身高確實影響到視野，但這也讓我更認真練習基本功，運球要比別人厲害，投籃要比別人準，希望能跟我的偶像（Stephen） Curry一樣。」

中華民國國民小學體育總會理事長陳煥修在頒獎典禮後表示，首先恭喜所有獲獎的隊職員及家長，也肯定幕後工作人員這17天來的辛苦，今天的冠軍賽只是完成階段性工作，接下來還要繼續推廣基層籃球。

小學體總近年來不斷深入偏鄉，與許多知名現役球星聯合做公益推廣籃球，如澎湖、南投、烏來等偏鄉離島地區，都受到當地小朋友相當程度的歡迎與喜愛，反應也相當熱烈，但陳煥修認為，單憑他一己之力是成就不了這些善舉的，除了幫助偏鄉弱勢孩童學習籃球之外，最主要的還是擴大籃球基層人口，也就是多舉辦全國性質的籃球賽事，同時也透過比賽讓許多未曾踏出家鄉的小朋友多看看台灣其他城市的美好。因此他也積極拉攏許多對基層籃球運動推廣有興趣的企業共同加入，例如鴻輔家事管理顧問有限公司就是其中之一。

鴻輔家事管理顧問有限公司雖然只是中小型企業，但卻經常默默的資助有潛力但缺乏資源的學校，如武林國小、安康國中等，自2020年認識陳煥修理事長之後成了偏鄉公益活動及小學聯賽贊助商的固定班底之一。鴻輔家事管理總經理姜淑鈺在受訪時表示，「我們希望以非典型的企業基金會贊助方式，請小學體總協助觀察小球員的發展，在有需要幫忙的學校適時的投入資源，並持續追蹤。」

在與小學體總幾次的下鄉從事公益後，姜淑鈺總經理發現其實體育班的小孩是聰明的，只是他們的心理素質不容易被發現，需要有人在他們低潮時適時的拉他們一把，並幫助他們跨出成功的第一步。鴻輔家事管理顧問的董事長何鴻良補充表示，自己的小孩也是籃球隊，經常看到不少小球員們因為輸球造成的挫敗導致往後在球場上放不開，希望將來有能力的話推動在體育班編制「心理諮商教練」，幫助小球員走出低潮並加強品德教育。

陳煥修表示，小學體總每年舉辦全國錦標賽跟夏季聯賽二大賽事，去年更將全國小學籃球賽事移師到台中舉辦，就是為了縮短基層籃球城鄉的差距，讓中南部的學校每年不必舟車勞頓的花費不少交通時間及費用北上參賽，為了解決參賽球隊南來北往移動所需的交通及住宿費用，小學體總每年都要傷透腦筋尋求企業資助這些學校所需成本，鴻輔家事管理顧問有限公司在這方面了不少忙，陳煥修也期盼透過他們的善舉能拋磚引玉吸引更多企業投入，成就夢想的隱形推手。

新北永平國小呂沂潔。（小學體總提供）

大會贊助商鴻輔家事管理總經理姜淑鈺（左）。（小學體總提供）

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