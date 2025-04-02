NBA》柯神降臨！柯瑞狂轟52分 勇士力退灰熊收3連勝登上西部第5

柯瑞狂飆12顆三分球、轟下52分，率隊以134：125擊敗灰熊。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士今天作客灰熊，當家一哥柯瑞（Stephen Curry）狂飆12顆三分球、轟下52分，率隊以134：125擊敗灰熊，收下3連勝，並以44勝31負，攀上西部第5。

近期正在為季後賽排名努力的勇士，賽前暫居西部第6，和第5的灰熊只有0.5場勝差，兩隊今天正面交鋒，勝負可能影響排名。

請繼續往下閱讀...

柯瑞今天在第1節火力全開，一人單節包辦19分，助隊取得領先，第2節他的狀況依舊火燙，還飆進超大號三分球，上半場三分球10投8中，豪取32分，幫助勇士在前兩節打完取得74：66領先。

值得一提的是，柯瑞過去單場最多三分球紀錄為2016年對鵜鶘一戰的13顆，有機會挑戰好兄弟K.湯普森（Klay Thompson）創下的單場最多14顆三分球紀錄。

易籃後，灰熊急起直追很快扳平戰局，莫蘭特（Ja Morant）、巴恩（Desmond Bane）接連命中三分球，順利超車。不過，勇士也很快還以顏色，雙方你來我往，在前3節打完戰成平手。

決勝節戰況依舊膠著，終場前2分鐘巴特勒（Jimmy Butler III）連續罰球助隊取得領先，隨後波傑姆斯基（Brandin Podziemski）成功補籃，勇士在最後1分鐘握有5分優勢，而灰熊採取犯規戰術未果，讓勇士收下勝利。

勇士今天4人得分上雙，柯瑞投進12顆三分球，繳出全場最高52分、10籃板、8助攻，巴特勒貢獻27分，D.格林（Draymond Green）13分、10籃板、12助攻大三元；灰熊方面，莫蘭特繳出36分全隊最高。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法