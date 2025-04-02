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NBA》單場轟52分！柯瑞一紀錄比肩喬丹、得分超越「Logo爺」

2025/04/02 11:10

柯瑞。（美聯社）柯瑞。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）今天面對灰熊單場投進12顆三分球、包辦52分，率隊拿下重要一勝。即便未能改寫單場最多三分球紀錄，但他成為繼「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）後，以超過36歲之齡單季得分達1500分的後衛。

柯瑞生涯包辦多項三分球紀錄，但聯盟史上單場最多三分球紀錄為K.湯普森（Klay Thompson）在2018年和公牛一戰中所寫下的單場14顆三分球。柯瑞過去單場最多三分球是在2016年對上鵜鶘的比賽，當時他投進13顆三分球，距離湯普森的紀錄只差1球。

柯瑞今天狀況相當好，他在第1節火力全開，一人單節包辦19分，助隊取得領先，第2節他的狀況依舊火燙，還飆進超大號三分球，上半場三分球10投8中，豪取32分，易籃後也持續累積三分球數，可惜受制於灰熊強勢防守，最終以12顆三分球作收，無緣改寫紀錄。

不過，37歲的柯瑞今天這一戰依舊創造不同紀錄，他在本季總得分已達到1507分，成為繼喬丹後，史上唯二在超過36歲後，能夠單季拿下超過1500分的後衛。

另外，這是柯瑞生涯第15次單場攻下至少50分，僅次於張伯倫，排名隊史第2；同時生涯15次50+在現役球員當中和里拉德（Damian Lillard）並列第2，僅次於哈登（James Harden）的24次。

至於在生涯累積得分方面，柯瑞今天攻下52分後，生涯累積得分來到2萬5205分，超越「Logo爺」魏斯特（Jerry West）2萬5192分，成為歷史第25名。

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