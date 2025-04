MLB》打者能用魚雷棒投手也能用松焦油？ 費城人明星後援發聲

史壯姆。(資料照)

〔體育中心/綜合報導〕洋基隊開季前4場狂轟18發全壘打刷新大聯盟紀錄,陣中多人使用的「魚雷」型球棒(Torpedo Bat)因此成為熱議話題,費城人後援投手史壯姆(Matt Strahm)對此便表示,若打者能使用魚雷棒,那投手應該也可以使用松焦油。

史壯姆在近期針對魚雷型球棒做出評論,他認為打者可以用任何他們想用的球棒,但前提是投手能用打者在打擊準備區使用的任何東西,同時不要每次檢查投手都像是檢查罪犯一樣:「我只是名投手,但我猜更好的握力應該能夠讓你揮得更猛吧...」。但史壯姆也直言,他並不是希望黏性物質回歸,只是希望至少打者用來幫助握棒的材質(指松焦油),投手也要能用。

請繼續往下閱讀...

根據大聯盟規定,打者能夠塗抹松焦油在球棒上來增加握力,不過若是超過範圍則將受罰,而投手則不能使用松焦油。

而先前由於投手的轉速不斷提高,導致打者難以掌握,大聯盟在2021年起就嚴格檢查投手使用黏性物質的行為,若違規的話將會被禁賽10場,後續針對外部物質的政策越來越嚴格,為的就是避免投手使用違規的物質來增加優勢。

史壯姆本季效力費城人,去年他投出生涯最佳表現,66場比賽防禦率1.87,每局被上壘率僅0.750,62.2局投球送出79K。

Let them use whatever bat they want. Let’s just allow pitchers to use whatever hitters have in the on deck circle. And not check us like we are criminals every time we walk on or off the field. I’m just a pitcher but I’m assuming better grip helps ya swing harder…