高球》奧古斯塔國家女子業餘賽今登場 台灣女將許淮茜拚佳績

許淮茜。（主辦單位提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕2025年奧古斯塔國家女子業餘賽將於4月2至5日舉行，來自世界各地地優秀業餘選手都已經抵達賽場備戰，其中包括來自台灣的許淮茜。

「能夠獲得參賽機會，感覺非常特別！」週一出現在賽場的許淮茜表示。她坦言，前幾年看到很多朋友參加了這場比賽，今年自己能夠有機會來到這裡，感覺非常幸運，「很感謝所有幫助我的人，讓我有這個機會可以把自己的技術提升到現在的水平，能夠得到這份邀請。」

請繼續往下閱讀...

21歲的許淮茜對於週五可以到奧古斯塔國家高爾夫俱樂部參加練習輪充滿期待，「不是每一個人都能有這樣的機會，所以我很興奮也很期待週五的到來。畢竟奧古斯塔是高爾夫的殿堂，我感覺打球的人都必須來過一次才不會遺憾！」正在美國德州大學奧斯汀分校讀書的許淮茜表示自己今年有計劃參加LPGA的資格賽，但她希望自己先把大學讀完，然後再轉職業。

奧古斯塔國家女子業餘賽為54洞比桿賽，在36洞之後設立晉級線，排名在前30（含並列）的選手將晉級到決賽。決賽輪將於4月5日（本週六）在奧古斯塔國家高爾夫俱樂部舉行。

這場賽事自2019年創立以來，已成為很多選手的成長平台。賽事首屆冠軍卡普秋 （Jennifer Kupcho），2022年已在LPGA贏得了自己的首個大滿貫冠軍。2020年奧古斯塔女子業餘賽因為新冠疫情未能舉辦，但在2021年由日本選手梶谷翼（Tsubasa Kajitani）贏得冠軍，8天之後，她的同胞松山英樹在奧古斯塔捧起了美國大師賽的冠軍獎盃。

2022年，16歲的戴維絲（Anna Davis）在決賽輪打出69桿之後，成為奧古斯塔女子業餘賽歷史上最年輕的冠軍。2023年，美籍華裔選手張斯洋奪冠，當年轉職業後已經在LPGA賽場贏得冠軍。英格蘭女孩沃德（Lottie Woad）在2024年奪冠，為自己的高球之路樹立了更多信心，沃德將作為衛冕冠軍重回福地，希望成功衛冕。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法