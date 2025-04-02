晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 旅外

MiLB》中繼1.2局3K飆速151公里 鄧愷威春訓至今零失分破功

2025/04/02 14:46

鄧愷威。（資料照，美聯社）鄧愷威。（資料照，美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕效力巨人3A的旅美好手鄧愷威，今天在與運動家3A的比賽中於6局下登板，中繼1.2局失1分，春訓至今零失分紀錄破功，巨人3A終場以2：14慘敗給運動家3A。

鄧愷威在春訓表現亮眼，但開季仍是從小聯盟3A出發，春訓登板登板4場沒有讓對手上壘，4局投球送出5K、0保送，拿下1次中繼成功與2次救援成功，防禦率是完美的0。日前迎來本季初登板，而他依舊延續開季前的好手感，僅用9球就繳出3上3下並外帶2次三振，春訓至今都還未曾掉分，幫助球隊以5：1收下勝利。

鄧愷威今天在與運動家3A的比賽中於6局下滿壘、1出局時登板，接替希梅涅茲（Antonio Jimenez）的投球，一上來雖然先三振掉了12強美國隊國手湯瑪斯（Colby Thomas），但之後連續投出2次保送，讓對手拿下11分和12分，之後又投出觸身球，讓對手再添1分，這些分數都記在希梅涅茲身上，鄧愷威順利解決蘇薩克（Daniel Susac）後成功止血。

鄧愷威7局下續投被敲3安失1分，但他連續K掉湯瑪斯和亞歷山大（CJ Alexander）結束該局。鄧愷威此役主投1.2局用43球，被敲3支安打失1分，另有3次三振，防禦率為3.38，最快球速達94.2英哩（最快球速達151.6公里）。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中