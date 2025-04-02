MiLB》中繼1.2局3K飆速151公里 鄧愷威春訓至今零失分破功

鄧愷威。（資料照，美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕效力巨人3A的旅美好手鄧愷威，今天在與運動家3A的比賽中於6局下登板，中繼1.2局失1分，春訓至今零失分紀錄破功，巨人3A終場以2：14慘敗給運動家3A。

鄧愷威在春訓表現亮眼，但開季仍是從小聯盟3A出發，春訓登板登板4場沒有讓對手上壘，4局投球送出5K、0保送，拿下1次中繼成功與2次救援成功，防禦率是完美的0。日前迎來本季初登板，而他依舊延續開季前的好手感，僅用9球就繳出3上3下並外帶2次三振，春訓至今都還未曾掉分，幫助球隊以5：1收下勝利。

請繼續往下閱讀...

鄧愷威今天在與運動家3A的比賽中於6局下滿壘、1出局時登板，接替希梅涅茲（Antonio Jimenez）的投球，一上來雖然先三振掉了12強美國隊國手湯瑪斯（Colby Thomas），但之後連續投出2次保送，讓對手拿下11分和12分，之後又投出觸身球，讓對手再添1分，這些分數都記在希梅涅茲身上，鄧愷威順利解決蘇薩克（Daniel Susac）後成功止血。

鄧愷威7局下續投被敲3安失1分，但他連續K掉湯瑪斯和亞歷山大（CJ Alexander）結束該局。鄧愷威此役主投1.2局用43球，被敲3支安打失1分，另有3次三振，防禦率為3.38，最快球速達94.2英哩（最快球速達151.6公里）。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法