謝志忠率美洲豹鐵人隊參加台東鐵人三項 勇奪最佳團隊獎

美洲豹鐵人隊成軍20年，全隊參加「台東普悠瑪國際鐵人三項」，榮獲「最佳團隊獎」。（謝志忠提供）

〔記者歐素美／台中報導〕台中市議員謝志忠擔任美洲豹鐵人隊總領隊，3月底率隊前往參加「台東普悠瑪國際鐵人三項」，團隊表現亮眼，拿下「最佳團隊獎」殊榮！謝志忠說，這對成軍20年的美洲豹鐵人隊來說更具意義，其中，隊友劉東賢和妻子陳明珠攜手完成226K的賽事，向妻子浪漫告白，這是他們攜手完成第4場的鐵人賽事，也感謝美洲豹鐵人隊一路相伴。

謝志忠表示，當天一大早起床，226K的隊友05:20騎腳踏車出發，113K的隊友06:00騎腳踏車出發，大伙上場前互相加油鼓勵，上場後就只能靠自己，這就是鐵人的精神！隊友們表現優異，在113K有2位上凸台領獎、226K有5位上凸台領獎。

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謝志忠分享指出，這是他人生第一次的鐵人競賽，感謝「挖坑給他跳」的美洲豹好友兄弟們，整個團隊的氣氛非常好，大家互相開玩笑之際，也互相加油激勵。並感謝最辛苦的後勤團隊，不只負責物資補給，更是心靈的鼓勵，也是所有選手的最佳後盾。

謝志忠說，隊友劉東賢、陳明珠夫妻攜手完成226K的賽事，劉東賢並感性向妻子告白指出，今年是他完成第10場的鐵人賽事，1場標鐵、3場113K和6場226K，這次是和妻子攜手完成的第4場226K，感謝妻子願意陪他一起報名、一起訓練，在鐵人這條路上，互相照應、一起牽手進終點。劉東賢夫婦並感謝所有美洲豹的好夥伴，總是讓夫妻倆能夠放心在賽道上盡情奔馳，無後顧之憂，使他們的鐵人路走的更久更遠。

謝志忠表示，美洲豹鐵人隊成員年齡層從20到60多歲，有狠角色的鐵人，常常上凸台領獎，把比賽當成家常便飯，也有初次參賽，難免忐忑不安的新手，更有像他這種跳坑惶恐不安的，不過，最後每一位隊友都全力以赴、迎向終點，順利完成賽事。

今年美洲豹鐵人隊成立20周年，團隊一起參加鐵人三項競賽，還一起拿下最佳團隊獎，別具意義！謝志忠引用動畫「龍珠」的名言，對每一位神隊友說「美洲豹的每一個人，都是『全村的希望』。」

謝志忠引用動畫「龍珠」的名言，對每一位神隊友說「美洲豹的每一個人，都是『全村的希望』。」 （謝志忠提供）

劉東賢、陳明珠夫妻攜手完成第四場的226K賽事。（謝志忠提供）

台中市議員謝志忠擔任美洲豹鐵人隊總領隊，首次參加鐵人三項比賽。（謝志忠提供）

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