NBA》小丑61分大三元白搭！ 魏斯布魯克親手葬送金塊勝利

魏斯布魯克關鍵末節的快攻不進後犯規導致金塊輸球。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕金塊、灰狼兩隊今天鏖戰到兩度延長,才由灰狼靠著再見罰球以140:139險勝,而金塊明星魏斯布魯克(Russell Westbrook)在關鍵時刻的進攻選擇以及要命三分犯規,更是讓「小丑」約基奇(Nikola Jokic)的61分、10籃板、10助攻大三元生涯之夜畫上一筆陰霾。

約基奇首節就猛轟16分率球隊以32:26領先,次節灰狼亞歷山大沃克(Nickeil Alexander-Walker)板凳出發砍進10分,兩隊半場打完金塊僅以53:52,1分領先灰狼。下半場第三節,灰狼全隊穩定發揮,反觀金塊僅約基奇獨拿10分,三節打完灰狼以84:79反超比數,不過第四節約基奇再次獨攬大局,單節16分助隊挺進延長賽。

延長賽灰狼一度拉開到6分領先,不過金塊馬上用兩記外線長射扳平戰局,灰狼在被追平後馬上又要回領先,不過金塊沒有放棄,剩下7.1秒約基奇拋投得手,兩隊進入二度延長賽。二度延長兩隊打得更加膠著,分差皆維持在一個球權內,不過金塊在剩下不到1分鐘的關鍵時刻罰球手感不佳,先是魏斯布魯克2罰1中錯失超前機會僅追平比數,下一波約基奇又2罰1中僅將比數拉開到1分領先。

約基奇拿下生涯新高61分與大三元表現仍無法率領球隊獲勝。(法新社)

比賽剩下剩下13.1秒,愛德華茲(Anthony Edwards)發生要命失誤導致球權轉換,想不到魏斯布魯克此時竟直接選擇快攻推進而非拖延比賽時間,最終他不僅沒有進球,還讓時間剩下7.1秒給灰狼反攻機會。最終灰狼亞歷山大沃克在時間到點時外線長射未進,但魏斯布魯克卻發生防守犯規,亞歷山大沃克罰球線上3罰命中前2球後第3罰沒進,幫助球隊以1分之差帶走勝利。

