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NBA》小丑61分大三元白搭！ 魏斯布魯克親手葬送金塊勝利

2025/04/02 13:51

魏斯布魯克關鍵末節的快攻不進後犯規導致金塊輸球。（法新社）魏斯布魯克關鍵末節的快攻不進後犯規導致金塊輸球。（法新社）

〔體育中心/綜合報導〕金塊、灰狼兩隊今天鏖戰到兩度延長，才由灰狼靠著再見罰球以140：139險勝，而金塊明星魏斯布魯克（Russell Westbrook）在關鍵時刻的進攻選擇以及要命三分犯規，更是讓「小丑」約基奇（Nikola Jokic）的61分、10籃板、10助攻大三元生涯之夜畫上一筆陰霾。

約基奇首節就猛轟16分率球隊以32：26領先，次節灰狼亞歷山大沃克（Nickeil Alexander-Walker）板凳出發砍進10分，兩隊半場打完金塊僅以53：52，1分領先灰狼。下半場第三節，灰狼全隊穩定發揮，反觀金塊僅約基奇獨拿10分，三節打完灰狼以84：79反超比數，不過第四節約基奇再次獨攬大局，單節16分助隊挺進延長賽。

延長賽灰狼一度拉開到6分領先，不過金塊馬上用兩記外線長射扳平戰局，灰狼在被追平後馬上又要回領先，不過金塊沒有放棄，剩下7.1秒約基奇拋投得手，兩隊進入二度延長賽。二度延長兩隊打得更加膠著，分差皆維持在一個球權內，不過金塊在剩下不到1分鐘的關鍵時刻罰球手感不佳，先是魏斯布魯克2罰1中錯失超前機會僅追平比數，下一波約基奇又2罰1中僅將比數拉開到1分領先。

約基奇拿下生涯新高61分與大三元表現仍無法率領球隊獲勝。（法新社）約基奇拿下生涯新高61分與大三元表現仍無法率領球隊獲勝。（法新社）

比賽剩下剩下13.1秒，愛德華茲（Anthony Edwards）發生要命失誤導致球權轉換，想不到魏斯布魯克此時竟直接選擇快攻推進而非拖延比賽時間，最終他不僅沒有進球，還讓時間剩下7.1秒給灰狼反攻機會。最終灰狼亞歷山大沃克在時間到點時外線長射未進，但魏斯布魯克卻發生防守犯規，亞歷山大沃克罰球線上3罰命中前2球後第3罰沒進，幫助球隊以1分之差帶走勝利。

灰狼本場得分最高的是愛德華茲，他拿下34分10籃板8助攻，藍道（Julius Randle）26分9籃板7助攻、亞歷山大沃克板凳出發26分7籃板8助攻。金塊約基奇拿下生涯新高61分外帶10籃板10助攻，戈登（Aaron Gordon）30分8籃板5助攻。

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