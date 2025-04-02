MLB》道歉野球！超扯暴傳丟分後敲逆轉轟 貝茲自責：不會再犯

貝茲今天上演道歉野球，超扯暴傳丟分後敲逆轉轟。（路透合成圖）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天靠著MVP強打貝茲（Mookie Betts）6局下的逆轉2分砲，以3：1氣走勇士，賞給對手開季6連敗，衛冕軍則是寫下開季7連勝的佳績。貝茲賽後受訪坦言，對自己2局上的守備失誤感到懊惱，打出道歉野球後仍是非常自責。

貝茲今天在2局上一二壘有人的情況下，勇士左外野手克魯茲（Bryan De La Cruz）擊出二壘滾地球，艾德曼（Tommy Edman）接球後傳給貝茲完成封殺，而他要傳往一壘抓雙殺時發生大暴傳，讓勇士輕鬆跑回1分，先馳得點。貝茲在6局下上演道歉野球，敲出左外野2分砲一舉逆轉戰局，更開啟球隊攻勢，單局攻下3分鎖定勝局。

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貝茲賽後受訪表示，雖然用全壘打挽回了失誤所帶來的影響，但自己仍非常自責，這種失誤不應該發生，自己絕對不會再犯同樣的錯誤。貝茲認為這波連勝代表著球隊有「贏球文化」，他們不會太在乎連勝，只會專注於明天比賽的勝利。

道奇開季勇奪7連勝，寫下球隊遷至洛杉磯以來的最長開季連勝紀錄，這也是道奇自1955年以來相隔70年的壯舉，隊史最長連勝紀錄是1955年布魯克林道奇的10連勝。

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