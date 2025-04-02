晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》道歉野球！超扯暴傳丟分後敲逆轉轟 貝茲自責：不會再犯

2025/04/02 14:06

貝茲今天上演道歉野球，超扯暴傳丟分後敲逆轉轟。（路透合成圖）貝茲今天上演道歉野球，超扯暴傳丟分後敲逆轉轟。（路透合成圖）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天靠著MVP強打貝茲（Mookie Betts）6局下的逆轉2分砲，以3：1氣走勇士，賞給對手開季6連敗，衛冕軍則是寫下開季7連勝的佳績。貝茲賽後受訪坦言，對自己2局上的守備失誤感到懊惱，打出道歉野球後仍是非常自責。

貝茲今天在2局上一二壘有人的情況下，勇士左外野手克魯茲（Bryan De La Cruz）擊出二壘滾地球，艾德曼（Tommy Edman）接球後傳給貝茲完成封殺，而他要傳往一壘抓雙殺時發生大暴傳，讓勇士輕鬆跑回1分，先馳得點。貝茲在6局下上演道歉野球，敲出左外野2分砲一舉逆轉戰局，更開啟球隊攻勢，單局攻下3分鎖定勝局。

貝茲賽後受訪表示，雖然用全壘打挽回了失誤所帶來的影響，但自己仍非常自責，這種失誤不應該發生，自己絕對不會再犯同樣的錯誤。貝茲認為這波連勝代表著球隊有「贏球文化」，他們不會太在乎連勝，只會專注於明天比賽的勝利。

道奇開季勇奪7連勝，寫下球隊遷至洛杉磯以來的最長開季連勝紀錄，這也是道奇自1955年以來相隔70年的壯舉，隊史最長連勝紀錄是1955年布魯克林道奇的10連勝。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中