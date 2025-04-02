世壯運》佳格食品成為官方贊助商 陳思羽、高國輝分享備戰小秘訣

佳格攜手新北市體育局開設60堂運動營養研習班 新北29區課程4月開跑。（佳格食品提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕長期關注營養教育議題佳格食品集團，今日（4/2）正式宣布成為2025雙北世界壯年運動會官方贊助商，提供超過千萬營養補給物資予世壯運參與選手、志工團隊，成為運動員No.1營養健康夥伴。此外更攜手新北市政府體育局開設60堂免費運動營養研習班，提升大眾對於運動營養補給的關注及重視，課程將於今年4月起於新北29區正式開跑。「棒球情人」高國輝與新北奧運桌球選手 陳思羽在今日的記者會上也分享職業運動員面對大型賽事的營養備戰觀念，提供獨到營養攝取心法給即將參與世壯運的素人選手們，要讓大家吃得健康、動得安心。

不論是熱血沸騰的世壯運選手，還是熱愛運動的活力市民，想要在賽場上、生活中展現最佳狀態，飲食絕對是關鍵。好的飲食習慣能提供所需的營養素和能量，佳格食品此次提供世壯運參賽運動員和工作團隊超過千萬補給物資，包含「桂格」、「福樂」和「得意的一天」等優質的碳水化合物、蛋白質和油脂，用營養補給支持每一位熱愛運動的朋友，要成為運動員最佳的營養健康夥伴。

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好久沒站上球場的「棒球情人」高國輝這次合體周思齊以GOATBROS棒球隊出戰2025雙北世界壯年運動會，同時自己還報名了世壯運高爾夫球賽事，希望挑戰晉級。

平時忙於球團教練工作也要兼顧備賽的高國輝表示：「隨著年紀增長會發現體力流失的速度越來越快，賽後恢復的時間也越來越長，年輕的時候可以一天打兩場球賽，現場打一場比賽要休息兩天！因此對於要準備參與世壯運的素人選手來說，適時的營養補給非常重要，尤其是30歲之後身體的蛋白質流失得很快，適時補充各種營養素，不但可以幫助維持在場上的表現，也加快賽後恢復的時間。」

這次擔任新北市市長侯友宜的桌球賽指導教練、奧運桌球選手陳思羽表示：「對於一般選手來說，如果日常沒有完整的營養攝取補充觀念，就容易在比賽時因為消耗體力造成專注力下降。像我自己在比賽中會特別注意氨基酸、蛋白質的補充，除了可以幫助肌肉恢復、緩解疲勞，陳思羽也趁機溫馨提醒侯市長，備賽期間除了專注提升球技之外，也要注意日常營養補給，才能在運動中取得最佳的表現。」

曾擔任舉重奧運國手方莞靈營專屬養師的戴岑樺（叮噹）也提到，現在很多民眾知道運動對健康有益，卻忽略了科學飲食的重要性，除了透過佳格提供的營養補給知識外，現在市面上有很多營養補給相關食品，像佳格食品齊下的桂格、福樂都有產品能提供運動員所需的碳水、蛋白質和纖維的攝取，而且在超商就可以輕鬆獲取，讓大眾可以簡單又方便的獲取所需的營養補給。

為幫助運動員及一般民眾提升運動營養知識，佳格食品集團更深入與新北市體育局攜手合作，預計結合「新北運動熱區」課程開設60堂運動營養研習班，邀請國際運動教練協會運動營養師叮噹（戴岑樺）授課，透過運動前、中、後的身體機能反應與飲食建議，讓民眾可以輕鬆掌握飲食計畫，幫助延緩運動疲勞並提升運動表現，並將「運動i臺灣2.0計畫」的運動熱區課程從16區擴展至29區，嘉惠更多新北市民及選手，期待協助所有參與者都能成為「狀態很好」的自己。

對於身兼父親身份的高國輝來說，覺得新北市的運動熱區服務在提供運動體驗以及營養補給知識上，有多元化課程的設計，對於新北市家長來說是非常棒的計畫。他認為，對家有小孩的家庭來說，透過市府的免費運動課程，可以讓小孩探索運動發展興趣；對於熱愛運動的民眾來說，可以透過專業營養師的分享學習到最新的運動營養嘗試。

高國輝笑說：「應該帶GOATBROS 團員在練球前後都要參與課程，學習最新的運動補給觀念。身為新北市民的陳思羽也表示期待下半年有機會能透過運動熱區的課程，分享自己的故事給對桌球有興趣或想成為運動員的小朋友們。」

新北運動熱區課程與佳格運動營養研習班將在今年4月~ 11月在新北市各區正式起跑，課程完全免費，凡參與課程即有機會獲得佳格食品提供的營養補給品。邀請所有市民朋友學習運動營養知識，一起持續運動不停歇！報名請上2025雙北世壯運 | 佳格運動營養研習班 活動報名表 https://liff.line.me/2006976206-VZ4yvX2z/form/?webhook_id=nGplO9oQGWXjXcx8yp_cZ

更多課程內容與資訊請參考【新北運動聚點】粉絲專頁或是佳格官方LINE OA 「佳格健康營養研究所」。

奧運桌球選手陳思羽（左）、棒球情人高國輝（中）、國際認證營養師叮噹（戴岑樺）提醒運動營養補給重要性。（佳格食品提供）

陳思羽（左）與高國輝（右）分別以市長侯友宜教練及世壯運參賽選手身分投入本次雙北世壯運。（佳格食品提供）

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