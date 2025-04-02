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自由車》96自由車聯賽天母站升級 盼以世界級規格打造城市新典範

2025/04/02 14:36

96聯賽天母站今年再升級。（96聯賽提供）96聯賽天母站今年再升級。（96聯賽提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕96自由車聯賽今年再度選擇台北天母作為城市繞圈賽場地，賽事結合國際級規格與頂尖晶片計時技術，讓選手享有世界級競速體驗，96聯賽董事長楊倩玉期盼未來比照日本盃規模，舉辦「選手之夜」等活動擴大影響力。

士林區天母連續兩年成為96自由車聯賽繞圈賽舉辦地，不僅帶動天母商圈的發展，也強化「運動友善城市」的形象。士林區區長洪進達指出，賽道選在城市道路，必須克服封路、交通與居民協調等重重挑戰，區公所從籌備初期即介入協調，串聯主辦單位、里長、交通單位與商圈，共同規劃封路與管制計畫，盡量降低民眾不便。他直言，天母目前最大的挑戰仍是停車空間不足，市府已著手規劃在運動公園與棒球場周邊增設停車場，以因應日後更大規模的活動需求。

今年賽事一大亮點，就是導入全球公路賽指定的計時技術「MYLAPS ProChip」。本次系統由智能動感有限公司負責執行，董事長張博光表示：「這套系統精準度達0.003秒，可即時呈現選手通過終點的秒差與平均速度，觀眾不需仰賴網路，在現場即可透過電子計分板清楚掌握戰況。」

台北市體育局局長游竹萍表示，多場賽事同時在天母舉辦，除了天母繞圈賽之外，還與游泳、滾球等賽事，雖然各項賽事時間重疊，但體育局積極協調時段與場地，確保所有賽事順利進行，「這是城市運動發展的挑戰，也是推動運動觀光的契機。」游竹萍強調，市府非常支持像96聯賽這類具有潛力的民間賽事，希望未來持續辦理、甚至規模擴大，「只要辦得好，民眾有感，就會吸引更多人參與、投入與支持，這是正向循環。」

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