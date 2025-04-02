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MLB》點出梅伊好投關鍵 道奇主帥盛讚大谷、貝茲打得好

2025/04/02 15:33

大谷翔平和貝茲。（歐新社）大谷翔平和貝茲。（歐新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇27歲右投梅伊（Dustin May）今天相隔685天再次重返投手丘，面對勇士繳出5局6K失掉1分非非責失的好投，大谷翔平在6局下敲安開啟攻勢，下一棒貝茲（Mookie Betts）敲出逆轉2分砲，道奇終場以3：1贏球，開季拉出一波7連勝。總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後盛讚子弟兵的表現。

梅伊的生涯飽受傷病困擾，在2021年5月動TJ手術整季報銷，2023年再度動刀修復右肘屈肌，去年原本有望復出的他，更傳出被沙拉劃傷食道，因而進行食道撕裂修復手術導致整季再度報銷的慘況，在大聯盟5年合計只有46場出賽。

梅伊睽違1年多後再度重返投手丘，今天對戰勇士主投5局用81球，只被敲出1支安打，因隊友守備失誤掉1分非自責分，另有6次三振和3次保送，雖然最終無關勝敗，但好表現總教練都看在眼裡。

「梅伊控制住了自己的情緒，」羅伯斯賽後受訪表示，如果投不好的話，可能會更加焦慮和緊張，但他很好地控制住一切，看到他能夠投滿5局幫助球隊拿下勝利，自己感到非常開心，他原本還想要再投下去，這是一個很好的跡象。「我告訴他，要好好享受今晚的勝利，他投出了非常精采的表現，為他感到高興。」

道奇在6局下攻下3分完成逆轉勝，攻勢由大谷翔平從塞揚名投塞爾（Chris Sale）手中敲出安打開始，貝茲敲出逆轉2分砲，史密斯則是打回保險分。對此，羅伯斯表示，大谷和貝茲都打得非常好，球員可以在關鍵時刻挺身而出，再加上投手有效壓制，這些都是開季7連勝的關鍵因素。

道奇27歲右投梅伊。（美聯社）道奇27歲右投梅伊。（美聯社）

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