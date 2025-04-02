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MLB》道奇球星佛里曼淋浴滑倒跌進浴缸 還被愛妻和4歲兒調侃

2025/04/02 16:12

佛里曼。（美聯社）佛里曼。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇MVP球星佛里曼（Freddie Freeman）在美國時間上週日淋浴時，不慎滑倒扭傷右腳踝，導致他連兩場比賽缺陣。佛里曼今天表示，「這是一個離奇的意外，你真的編劇都編出不來，太瘋狂了。」

《美聯社》報導，佛里曼這起意外事故是在上週日早上，當時他準備要淋浴，而這天剛好是道奇隊的休息日。佛里曼表示，「早晨咖啡喝到一半的時候，我想著『喔，我洗個澡準備一天的開始吧。』結果下一秒我就摔進浴缸裡。如果你們願意想像一下，那真的就像一個大個子摔得亂七八糟。」

佛里曼去年9月在守備時扭傷腳踝，他帶傷拚戰季後賽，佛里曼在世界大賽前4場都開轟、貢獻12分打點，幫助道奇擊敗洋基，道奇奪得世界大賽冠軍，佛里曼也獲得世界大賽MVP。佛里曼12月動右腳踝清創手術，去除腳踝內的游離體。

佛里曼也說自己被愛妻雀兒喜（Chelsea Freeman）調侃，「她當時的反應是，『你是認真的嗎？』雀兒喜還還開玩笑說，『我以為這種事要等到你70歲才會發生，沒想到你才35歲就就出現了。』；佛里曼的4歲兒子也調侃父親，「爸爸，你又受傷了喔。」

雀兒喜在上週日開車載著丈夫佛里曼，送他去道奇球場進行3個小時的治療。治療結束後，佛里曼已經能夠自行開車回家，X光檢查顯示沒有嚴重損傷，「這讓我鬆了一大口氣。」佛里曼說，「只是讓傷勢又有點發炎，感覺有點痠痛。」

「我真的是右腳一踏進去就滑倒了，然後整個摔下去。」佛里曼說，自己的浴室是有帶玻璃門的淋浴和浴缸的組合，「那是玻璃門，所以情況可能會更糟，我可能會撞到頭之類的，所以我很慶幸這只是一點小意外，傷到腳踝而已。

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