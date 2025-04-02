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NBA》魏少葬送比賽！奪61分大三元的約基奇吐真言、金塊主帥也發聲

2025/04/02 16:08

魏斯布魯克成金塊輸球戰犯。（路透）魏斯布魯克成金塊輸球戰犯。（路透）

〔體育中心/綜合報導〕金塊今天在2OT以139：140不敵灰狼，魏斯布魯克（Russell Westbrook）在比賽最後階段連續發生致命低級失誤，不僅毀掉約基奇（Nikola Jokic）的超狂61分大三元，也親手葬送勝利成為戰犯。賽後約基奇，以及總教練馬龍（Michael Malone）都給出看法。

此役最後13.1秒，金塊以139：138領先，灰狼愛德華茲（Anthony Edwards）傳球失誤，然而魏斯布魯克選擇快攻而非拖延比賽時間，結果自己放槍，還留給灰狼最後7.1秒反攻機會，亞歷山大沃克（Nickeil Alexander-Walker）時間到點三分出手沒進，但魏斯布魯克賠上防守犯規，最後3罰2中，金塊遭逆轉在主場落敗。

「小丑」約基奇今天砍下61分10籃板10助攻的史詩級大三元，最後卻敗在魏斯布魯克連續低級失誤之下。賽後記者會上，約基奇談到魏斯布魯克選擇快攻而非拖延時間時，非常有風度地表示：「那就是個2打1的上籃，我認為是對的選擇。」至於最後魏斯布魯克的犯規，約基奇則說：「我非常確信他不想犯規，但這種事總會發生。」

金塊總教練馬龍也替魏斯布魯克緩頰，「我了解魏斯布魯克，他是個非常厭惡輸球的人，是個完美主義者。以我對他的熟識，他大概會對此相當自責。但今天是我們輸了，丹佛金塊隊輸了，這不是單一個球員的責任。」

最後製造魏斯布魯克關鍵犯規的亞歷山大沃克，賽後也談到當時魏斯布魯克快攻，老將康利（Mike Conley）在1打2的情況下仍成功防守的重要性，「如果不是Mike守下那球，我們根本沒辦法贏下這場比賽，這是很簡單的事實，我們不會贏球。」

魏斯布魯克快攻上籃被康利守下。（路透）魏斯布魯克快攻上籃被康利守下。（路透）

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