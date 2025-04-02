女籃》16人名單出爐！旅外好手彭詩晴、劉希曄領軍出征東亞區資格賽

台灣女籃將出征東亞資格賽，16人名單今天出爐。（籃協提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕2025亞洲盃女籃第二級（B級）東亞區資格賽將於4月11日在蒙古點燃戰火，台灣女籃找來前台啤雲豹教練歐森（Michael Olson）執掌兵符，16人名單今天出爐，由旅外好手彭詩晴、陳薇安等人領軍出擊，力拚亞洲盃二級會內賽門票。

台灣隊在2023年亞洲盃女籃獲得隊史最差的第8名，被降級到亞洲第二級賽事，也因如此，台灣隊這次必須從二級的東亞區資格賽開始打起，爭取亞洲盃二級的會內賽資格，但想重返一級就必須拿下亞洲盃二級冠軍。

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為了這次東亞資格賽，籃協找來前台啤雲豹美籍教練歐森執掌兵符，WSBL也有多位總教練進入教練團，預計4月1日至4月8日進行集訓，9日出發前往蒙古參賽。比賽預計4月11至13日在蒙古烏蘭巴托舉行，台灣女籃預計在4月11日晚間7點迎戰香港、4月13日下午3點對決蒙古，爭取唯一一張會內賽門票。

16人名單今天正式出爐，旅外選手包含彭詩晴、陳薇安、彭曉彤、劉希曄，目前僅劉希曄一人報到；另外WSBL部分，國泰有陳孟欣、黃鈴娟、劉昕妤、歐婕、韓雅恩、蕭豫玟，台元則有林文佑、林蝶、廖瑋晴，電信黃湘婷、徐詩涵入選，台電入選的有吳侑萱。

籃協表示，台灣女籃犧牲春假假期，於4/1至4/8於晧宇國際亞洲區籃球培訓中心展開集訓，籃協與選手洽談參賽協議、辦理失能險，並提供各項設備、器材，也有物理治療師、諮商心理師、訓練團隊、防護人力等後勤支援。

2025亞洲盃女籃第二級（B級）東亞區資格賽名單。

台灣女籃將出征東亞資格賽，16人名單今天出爐。（籃協提供）

台灣女籃將出征東亞資格賽，16人名單今天出爐。（籃協提供）

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