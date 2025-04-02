晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 其它

女籃》16人名單出爐！旅外好手彭詩晴、劉希曄領軍出征東亞區資格賽

2025/04/02 15:56

台灣女籃將出征東亞資格賽，16人名單今天出爐。（籃協提供）台灣女籃將出征東亞資格賽，16人名單今天出爐。（籃協提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕2025亞洲盃女籃第二級（B級）東亞區資格賽將於4月11日在蒙古點燃戰火，台灣女籃找來前台啤雲豹教練歐森（Michael Olson）執掌兵符，16人名單今天出爐，由旅外好手彭詩晴、陳薇安等人領軍出擊，力拚亞洲盃二級會內賽門票。

台灣隊在2023年亞洲盃女籃獲得隊史最差的第8名，被降級到亞洲第二級賽事，也因如此，台灣隊這次必須從二級的東亞區資格賽開始打起，爭取亞洲盃二級的會內賽資格，但想重返一級就必須拿下亞洲盃二級冠軍。

為了這次東亞資格賽，籃協找來前台啤雲豹美籍教練歐森執掌兵符，WSBL也有多位總教練進入教練團，預計4月1日至4月8日進行集訓，9日出發前往蒙古參賽。比賽預計4月11至13日在蒙古烏蘭巴托舉行，台灣女籃預計在4月11日晚間7點迎戰香港、4月13日下午3點對決蒙古，爭取唯一一張會內賽門票。

16人名單今天正式出爐，旅外選手包含彭詩晴、陳薇安、彭曉彤、劉希曄，目前僅劉希曄一人報到；另外WSBL部分，國泰有陳孟欣、黃鈴娟、劉昕妤、歐婕、韓雅恩、蕭豫玟，台元則有林文佑、林蝶、廖瑋晴，電信黃湘婷、徐詩涵入選，台電入選的有吳侑萱。

籃協表示，台灣女籃犧牲春假假期，於4/1至4/8於晧宇國際亞洲區籃球培訓中心展開集訓，籃協與選手洽談參賽協議、辦理失能險，並提供各項設備、器材，也有物理治療師、諮商心理師、訓練團隊、防護人力等後勤支援。

2025亞洲盃女籃第二級（B級）東亞區資格賽名單。2025亞洲盃女籃第二級（B級）東亞區資格賽名單。

台灣女籃將出征東亞資格賽，16人名單今天出爐。（籃協提供）台灣女籃將出征東亞資格賽，16人名單今天出爐。（籃協提供）

台灣女籃將出征東亞資格賽，16人名單今天出爐。（籃協提供）台灣女籃將出征東亞資格賽，16人名單今天出爐。（籃協提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中