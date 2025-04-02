晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》兄弟二軍首戰大核爆！ 勝騎士寫隊史首見慘紀錄

2025/04/02 17:23

中信兄弟洋投勝騎士。（資料照，記者廖耀東攝）中信兄弟洋投勝騎士。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕中信兄弟二軍本季首戰對上統一獅二軍推派勝騎士先發，他對老東家5局掉4分，接替的投手也壓不住獅隊攻勢，8局下被狂攻7分大局，終場以2：14不敵獅隊，開季首戰吞下敗仗。

勝騎士首局未失分，2局下單局被林益全、楊竣翔和余羿賢敲3安，失掉2分，即便在3、4局回穩無失分，5局下1出局保送後，被何恆佑和經典賽資格賽台灣隊國手林佳緯狙擊，單局再掉2分。勝騎士87球投5局，被敲7安，有3次暴投，最快球速148公里。

紀錄顯示，勝騎士是二軍史上第2位、隊史第1位單場被敲至少7支安打、且有3次暴投的洋投，前一位是樂天桃猿的威拉諾，在2020年對富邦二軍被敲7安3暴投。

中信二軍在2局上突破獅隊先發林原裕，林書逸、馬鋼雙雙敲安，林瑞鈞的犧牲觸擊造成投手傳球失誤，徐博瑋再補上安打，單局攻下2分，但在3局後被遭封鎖，沒有再進帳分數。林原裕此役先發3局無自責分，被敲4支安打，最速149公里。

獅隊二軍今火力大爆發，全場猛敲14支安打，8局下單局敲5支安打，李丞齡在2出局靠不死三振上壘，陳維祥夯出3分彈，單局狂攻7分，率獅隊二軍取得開季2連勝。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中