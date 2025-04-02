中職》兄弟二軍首戰大核爆！ 勝騎士寫隊史首見慘紀錄

中信兄弟洋投勝騎士。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕中信兄弟二軍本季首戰對上統一獅二軍推派勝騎士先發，他對老東家5局掉4分，接替的投手也壓不住獅隊攻勢，8局下被狂攻7分大局，終場以2：14不敵獅隊，開季首戰吞下敗仗。

勝騎士首局未失分，2局下單局被林益全、楊竣翔和余羿賢敲3安，失掉2分，即便在3、4局回穩無失分，5局下1出局保送後，被何恆佑和經典賽資格賽台灣隊國手林佳緯狙擊，單局再掉2分。勝騎士87球投5局，被敲7安，有3次暴投，最快球速148公里。

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紀錄顯示，勝騎士是二軍史上第2位、隊史第1位單場被敲至少7支安打、且有3次暴投的洋投，前一位是樂天桃猿的威拉諾，在2020年對富邦二軍被敲7安3暴投。

中信二軍在2局上突破獅隊先發林原裕，林書逸、馬鋼雙雙敲安，林瑞鈞的犧牲觸擊造成投手傳球失誤，徐博瑋再補上安打，單局攻下2分，但在3局後被遭封鎖，沒有再進帳分數。林原裕此役先發3局無自責分，被敲4支安打，最速149公里。

獅隊二軍今火力大爆發，全場猛敲14支安打，8局下單局敲5支安打，李丞齡在2出局靠不死三振上壘，陳維祥夯出3分彈，單局狂攻7分，率獅隊二軍取得開季2連勝。

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