中職》史上最高開球！ 統一獅主場出奇招

FOCASA福爾摩沙馬戲團與萊恩進行聯合演出開球。（統一獅提供）

〔記者龔乃玠／台北報導〕FOCASA福爾摩沙馬戲團成立於 2011 年，團員來自各種不同的表演領域，包括特技、雜耍、街舞、當代舞蹈、武術、戲劇等，為國內唯一擁有超過 20 位正職團員的當代馬戲團隊。FOCASA創下許多台灣馬戲的紀錄，不但是第一個登上愛丁堡藝穗節和外亞維儂藝術節的臺灣馬戲團，也是首個進行海外巡迴的台灣馬戲團。

今日台南棒球場特別熱鬧，統一獅與FOCASA福爾摩沙馬戲團合作，迎接兒童清明連假的前一天賽事，行銷活動結合FOCASA福爾摩沙馬戲團，把充滿奇幻、特別的馬戲團表演，在台南棒球場賽前進行表演，FOCASA福爾摩沙馬戲團特別準備長達五分鐘的馬戲團演出，每一個看似驚險的表演也引起現場球迷掌聲不斷。

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為了帶給棒球迷不一樣的馬戲團表演饗宴，今日開球FOCASA福爾摩沙馬戲團也與萊恩進行聯合演出開球，FOCASA福爾摩沙馬戲團採疊羅漢方式組成中職史上最高開球表演，萊恩也不讓FOCASA福爾摩沙馬戲團搶盡鋒頭，特別展現大風車地板動作，堪稱中職最強吉祥物，也讓馬戲團表演人員大讚，太厲害了。

除了賽前精彩表演外，FOCASA福爾摩沙馬戲團也參與局間表演活動，分別在一、三、四、六局來到看台舞台區和球迷一起玩耍，讓現場許多大小朋友玩得不亦樂乎。

統一獅總經理蘇泰安表示：「非常開心有機會能夠與FOCASA福爾摩沙馬戲團，他們專業演出表演真的讓每一個球迷感到十分驚喜，也讓台南棒球場特別熱鬧，尤其是每次看台現身表演都引起球迷歡呼和掌聲，很有共鳴性的表演，展現專業表演水準，大家休假有空也可以到水交社文化園區觀賞FOCASA福爾摩沙馬戲團專業演出。」

FOCASA福爾摩沙馬戲團與萊恩進行聯合演出開球。（統一獅提供）

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