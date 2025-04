MLB》二度動TJ、吃沙拉釀食道撕裂 道奇梅伊相隔685天回歸深有感觸

梅伊。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕本季傷癒復出的道奇27歲投手梅伊(Dustin May),經歷22個月的復健過程後,他今天重新站上大聯盟賽場,並交出5局賞6次三振、僅掉1分非自責的表現,幫助道奇隊以3比1贏球。梅伊賽後受訪表示,「肯定會有很多情緒釋放出來,能夠重回賽場,感覺真的是超級棒。」

《洛杉磯時報》報導,梅伊是在美國時間2023年5月17日遭遇手肘受傷後,就動右臂屈肌腱撕裂修復手術,同時動動第二次的韌帶置換手術(俗稱TJ手術)。

今天是梅伊相隔685天再度於大聯盟例行賽登板,梅伊繳出5局失1分非自責的好投,僅被敲1安,賞6次三振。梅伊表示,「能夠再次站上投手丘,對我來說意義重大,大約8個月前,我還不知道自己是否做到。」

「回顧過去兩年經歷的一切,當我站上投手丘的時候,感覺肩膀上的重擔終於卸下來了。我終於能夠放鬆。」梅伊表示,「過去的6個月內,學會以更冷靜的心態面對生活,一直是我最大的課題。我努力活在當下,告訴自己,不管發生什麼,一切都會沒事的。」

梅伊在2024年7月吃沙拉造成喉嚨和胃部疼痛,緊急動食道撕裂修復手術,讓他去年整季缺陣,梅伊曾在受訪坦言如果沒動手術,「有可能撐不過那晚」。

梅伊今天對此回憶道,「當時我已經快要接近歸隊了,但食道的問題發生後,感覺一切都被重置了。就像當時我什麼也做不了...我只想恢復健康,回家,能看到隔天早上。」

經歷過去2年的復健期,道奇隊注意到梅伊對比賽方式的改變。道奇投手助理教練馬克古尼斯(Connor McGuiness)表示,「看著他以自己的方式成熟和成長,他現在展現出一種真正的職業球員風範。雖然這段經歷很可怕,但我認為這件事讓他對很多事情有了新的視角。例如說,梅伊不再總是『全力催』,靠著近100英哩的火球壓制打者,而是透過『適當的強度下有效投球,而不是每一球都拚盡全力。』

