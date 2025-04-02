MLB》二度動TJ、吃沙拉釀食道撕裂 道奇梅伊相隔685天回歸深有感觸

梅伊。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕本季傷癒復出的道奇27歲投手梅伊（Dustin May），經歷22個月的復健過程後，他今天重新站上大聯盟賽場，並交出5局賞6次三振、僅掉1分非自責的表現，幫助道奇隊以3比1贏球。梅伊賽後受訪表示，「肯定會有很多情緒釋放出來，能夠重回賽場，感覺真的是超級棒。」

《洛杉磯時報》報導，梅伊是在美國時間2023年5月17日遭遇手肘受傷後，就動右臂屈肌腱撕裂修復手術，同時動動第二次的韌帶置換手術（俗稱TJ手術）。

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今天是梅伊相隔685天再度於大聯盟例行賽登板，梅伊繳出5局失1分非自責的好投，僅被敲1安，賞6次三振。梅伊表示，「能夠再次站上投手丘，對我來說意義重大，大約8個月前，我還不知道自己是否做到。」

「回顧過去兩年經歷的一切，當我站上投手丘的時候，感覺肩膀上的重擔終於卸下來了。我終於能夠放鬆。」梅伊表示，「過去的6個月內，學會以更冷靜的心態面對生活，一直是我最大的課題。我努力活在當下，告訴自己，不管發生什麼，一切都會沒事的。」

梅伊。（美聯社）

梅伊在2024年7月吃沙拉造成喉嚨和胃部疼痛，緊急動食道撕裂修復手術，讓他去年整季缺陣，梅伊曾在受訪坦言如果沒動手術，「有可能撐不過那晚」。

梅伊今天對此回憶道，「當時我已經快要接近歸隊了，但食道的問題發生後，感覺一切都被重置了。就像當時我什麼也做不了...我只想恢復健康，回家，能看到隔天早上。」

經歷過去2年的復健期，道奇隊注意到梅伊對比賽方式的改變。道奇投手助理教練馬克古尼斯（Connor McGuiness）表示，「看著他以自己的方式成熟和成長，他現在展現出一種真正的職業球員風範。雖然這段經歷很可怕，但我認為這件事讓他對很多事情有了新的視角。例如說，梅伊不再總是『全力催』，靠著近100英哩的火球壓制打者，而是透過『適當的強度下有效投球，而不是每一球都拚盡全力。』

In his first Major League game since May 17, 2023, Dustin May strikes out the side to start the game! pic.twitter.com/wIR4sIQI8p — Los Angeles Dodgers （@Dodgers） April 2, 2025

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