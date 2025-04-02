MLB》被紅人DFA後交易至勇士有望拚先發！台美混血費爾柴德吐心聲

費爾柴德。（資料照）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕曾表態有意願為台灣參加經典賽的紅人台美混血好手費爾柴德（Stuart Fairchild），日前遭指定讓渡（DFA）後交易至勇士，費爾柴德今天也在個人Instagram上發文感謝紅人球團。

29歲的費爾柴德今年春訓表現低迷，21場比賽38打數只敲5安、2打點，打擊三圍僅0.132/.233/.184，攻擊指數0.417，最終無法擠進開季名單，遭到DFA。昨天紅人將他交易至勇士，以換取現金。

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費爾柴德今天在IG上發文：「能夠在過去3個賽季穿上紅人隊的球衣，是一種至高的榮耀。從球隊到這座城市，再到球迷們，紅人國度一直給予我滿滿的愛。期待未來即將發生的一切，我也已經迫不及待要在亞特蘭大一展身手！」

費爾柴德生涯防守表現亮眼且有腳程，有機會成為勇士第4號外野手。而昨天更傳出32歲明星外野手普洛法（Jurickson Profar）因藥檢未過遭80場禁賽，勇士目前左外野防區和首棒打者出現空缺，費爾柴德如今有望爭奪先發位置。

勇士是今年大聯盟開季以來最慘的球隊，目前吞下6連敗一勝難求，團隊打擊三圍.137/.238/.220、攻擊指數0.458皆在全聯盟墊底。

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