NBA》「買不到犯」仍飆52分準大三元！柯瑞談沒裁判緣：我習慣了

柯瑞。（路透）

〔體育中心/綜合報導〕勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）今天打出本季最具統治力一戰，狂飆52分率隊134：125擊敗灰熊。然而此役仍不時出現柯瑞被犯規但要不到哨音的情況，對此柯瑞在賽後受訪時也直言，自己早已習慣。

37歲的柯瑞今天上場37分鐘，全場31投16中，三分球20投10中，豪取52分、10籃板、8助攻和5抄截，成為NBA史上第一位單場至少50分、10顆三分球和5抄截的球員。而他生涯共累積8場至少50分以上、命中率50%、三分命中率60%的比賽，超越「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）成為史上第一人。

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然而今天的比賽中，又出現幾次具爭議性的漏判，也讓柯瑞沒有裁判緣的討論再度放大。賽後採訪中，《NBC Sports》勇士播報員費茲傑羅（Bob Fitzgerald）與阿祖布克（Kelenna Azubuike）向柯瑞問及，如何在面對不利的吹判尺度時保持冷靜，打出史詩級表現，柯瑞回答：「這就是我的現實，我已經處於這個情況很長一段時間了。」

柯瑞強調，這就有如一場季後賽，必須適應裁判的吹判方式，「你可以有所反應，但不能讓這影響你的任務。所以我試著讓自己保持穩定的心態，這並不代表你處於被動或必須屈服，而是要努力克服這些困境，不要指望被裁判拯救，即便你覺得判決對自己不利。」

柯瑞今天在罰球線上8罰8中，根據《NBC Sports》引用《StatMuse》數據指出，柯瑞在「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）加入勇士前，場均僅獲得3.4次罰球；但巴特勒來到勇士後的21場比賽中，柯瑞場均罰球次數幾乎翻倍，來到6次之多。

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