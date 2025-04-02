中職》前兄弟廖乙忠飆K無失分好投！樂天二軍遭台鋼打爆、2戰丟28分

廖乙忠。（資料照，記者李惠洲攝）

〔體育中心/綜合報導〕樂天桃猿二軍開季狀況不佳，昨天開幕戰遭到富邦悍將16：3血洗；今天面對台鋼雄鷹，投手群又被攻下多達12分，最終以4：12輸球，兩天一共失掉28分，吞下開季2連敗。

樂天今天派出楊彬先發，但他只投2.2局就被敲出多達8支安打，失掉6分當中有4分責失，投出2次三振與1次四壞保送，防禦率13.50。樂天3局上換上温展樂登板，他保送洪瑋漢後解決黃劼希，但樂天3局打完已陷入0：6落後。

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4局上樂天再換曾家輝接替投球，前2局上演完美6上6下，但6局上卻突然炸裂，單局被台鋼打者5支安打，單局丟掉5分。7局上續投先以觸身球開局，接著又被敲安還投出保送退場，後續洪敏暘接替登板失分也要算他頭上。曾家輝今投3局被敲6安，投出2保送、1觸身、2暴投與1三振，失6分都是責失，防禦率18.00。

7局打完0：12落後的樂天，直到8局下才從台鋼投手曾品洋手中拿下4分，但早已於事無補，最終開季連2戰被打爆，吞下2連敗。樂天今天全場敲出7安，其中以埋伏在第9棒的鍾玉成表現最為出色，單場3安猛打賞，包含1支二壘安打，還上演1次盜壘。

台鋼先發投手江承諺投1局飆2K，被敲1安、投出1保送無失分；20歲二指大物黃子豪投4局飆3K，同樣也被敲1安、投出1保送無失分，拿下二軍生涯首勝。另外，休季被中信兄弟戰力外後轉戰台鋼的廖乙忠，今迎轉隊初登板在7局下上場後援，投1局被敲1安，飆出1K無失分。

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