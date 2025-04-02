中職》對林安可投觸身球引熱議 艾速特強調絕非故意

艾速特。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕台鋼雄鷹洋投艾速特在週日球隊首戰對統一獅之戰，先發5.1局被敲9安，包含林安可轟出一發陽春砲，失4分其中3分責失苦吞敗投，其中，4局下林安可轟陽春砲，6局下一出局二壘有人，艾速特對林安可投出觸身球引發熱議，當時獅隊總教練林岳平和首席教練高志綱都走出球員休息室表達關切之意。

今天賽前艾速特解釋，他有注意到（林岳平和高志綱走出來），但沒想太多，當下也不會想對林安可投觸身球，把追平分送上一壘，只是想要遵循自己的投球策略，而投內角球是解決林安可的最佳方式。

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艾速特進一步解釋，個人生涯絕對沒有投出任何惡意或故意想的觸身球，「我的投球策略一向是積極進攻打者內角，今年可能還是會丟到安可或其他打者，但這就是我的投球策略，仍會積極進攻打者的內角。」

該役艾速特對林安可投出觸身球後，形成一出局一、二壘有人，接著先被潘傑楷敲安失1分，再被林培緯擊出二壘安打失2分，獅隊從1：3落後追成4：3反倒領先，此時艾速特退場，由張誠恩接替投球。

艾速特表示，原本希望帶著領先優勢退場，只是最後結局比較可惜，隊友幫他攻下3分，非常感謝他們，希望下次登板自己能守住分數。

過往艾速特容易在第6局大量失分，首戰又栽在第6局，他解釋，中職比賽打完5局有一段中場休息時間，因此，第6局往往是最難投的，那一天有這樣的想法，結果反而害到自己，現在他很努力地克服第6局投不好的問題。

該役艾速特總計投了96球退場，他說，對自己當天後半段投球內容不是那麼滿意，他知道第75球到100球的投球，對球隊來說是最重要的，從今天牛棚開始，到下一次先發要做更多的準備。

艾速特。（資料照，記者李惠洲攝）

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