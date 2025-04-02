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MLB》金手套林多罕見單場2失誤 吞敗的千賀滉大暖心發聲挺隊友

2025/04/02 19:38

大都會游擊金手套球星林多（右）。（美聯社）大都會游擊金手套球星林多（右）。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大都會游擊金手套球星林多（Francisco Lindor）今天罕見單場發生2次失誤，大都會最後以2比4敗給馬林魚。大都會總教練門多薩（Carlos Mendoza）表示，「這非常罕見，這情況總會發生，他也是人。」

林多曾是兩屆美聯金手套游擊得主，根據《紐約郵報》報導，這是林多生涯1379場例行賽以來，第4次單場出現2次失誤，前一次已經是美國時間2023年7月8日。

林多今天先是在第2局發生守備失誤，第4局一開始又發生守備失誤，大都會日籍投手千賀滉大雖然連抓2個出局數，但他丟保送後，被馬林魚打者保利（Graham Pauley）敲二壘安打失掉2分，讓馬林魚以4比2超前比數。

千賀滉大本季例行賽首次登板先發，主投5局被敲3安（包含1轟），賞8次三振、另有1次保送，失掉4分有2分自責，吞本季首敗。

「通常發生失誤是當你沒有盯著球看，但我看這兩顆球都碰到自己的手套。」林多賽後表示，「就是沒接住。」林多賽後也向千賀滉大致歉。

但千賀滉大賽後透過翻譯表示力挺林多，「從我簽約加入這支球隊，林多總是支持著，不只是我，而是整支球隊。當他犯錯時，我需要站出來支持他，因為我表現不佳，讓他的失誤變得被放大，這是我的錯。」

千賀滉大。（美聯社）千賀滉大。（美聯社）

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