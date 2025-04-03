MiLB》響尾蛇台灣強投林昱珉延長春訓 官網專家看好今年升上大聯盟

林昱珉。（資料照，取自X）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕效力響尾蛇體系的台灣強投林昱珉，今年並未在3A開季。近期大聯盟官網選秀專家戴克斯特拉（Sam Dykstra）撰文盤點響尾蛇農場新秀的開季層級，同時點名林昱珉在今年有望升上大聯盟。

林昱珉上季主要在小聯盟2A打拚，因遭界外球打中而受傷，僅先發19場，防禦率4.28，季末升上3A獲得1場比賽的機會。季後更披上台灣隊戰袍征戰12強賽，扛下王牌投手重任，成為台灣隊奪冠大功臣。

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先前林昱珉曾受訪透露，原本有接獲大聯盟春訓通知，但因為參加12強加上女兒出生，所以他向球團請假，直到3月7日才搭機返美與球隊會合。大聯盟官網選秀專家戴克斯特拉撰文指出，林昱珉因在台灣服兵役導致較晚報到，目前正在延長春訓以調整狀態。

戴克斯特拉也在文中點名可能在2025年會在大聯盟見到的球員，提到百大新秀第10名的大物游擊勞拉爾（Jordan Lawlar），現在已恢復健康，有望在內野尋找角色，搭配休季獲得續約的游擊手佩多摩（Geraldo Perdomo）。

另外，農場排名第5的捕手戴爾卡斯提洛（Adrian Del Castillo）、第4的右投狄亞茲（Yilber Diaz）都有機會為響尾蛇帶來影響力；而農場第8的林昱珉、第13的3A右投米納（Cristian Mena）、第20的2A右投雷伊（Dylan Ray），今年都有望在大聯盟開箱。

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