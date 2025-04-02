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中職》魚雷棒正夯！ 克魯茲從「商業角度」深入分析

2025/04/02 19:26

克魯茲。（資料照，記者林正堃攝）克魯茲。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕大聯盟「魚雷棒」（Torpedo Bat）正夯，味全龍外籍打擊教練克魯茲認為，今年春訓洋基打者使用魚雷棒都沒打好，沒想到球季開打狂轟猛打，就像煙火秀一樣，「我沒用過魚雷棒，現在大聯盟開始用我才知道，有看到評論說有些球員不喜歡使用。」

話鋒一轉，克魯茲認為，未來如果魚雷棒引進台灣讓選手使用是不錯的選項，看台灣打者有沒有辦法讓力量施展得更好，畢竟魚雷棒擊球甜蜜點跟其他球棒不一樣，比較好控制，用魚雷棒擊球，球飛得比較遠，球棒本身也比較扎實。

克魯茲指出，2014年他初到台灣，當時和現在感受不太一樣，一直有新的東西進來，棒球愈來愈商業化，因為要賣東西，不過最終還是要回歸原點，就是如何幫助選手變得更好，現在有很多廠商會提供免費球棒給選手使用，如果他們喜歡的話就會購買。

聊到球棒話題，克魯茲話匣子完全打開，他說，以前有很多不同類型的球棒，但現在球員喜好都滿類似的，都用很像的球棒，好比說吉力吉撈˙鞏冠打擊和POWE很好，隊友看到了就會想用一樣的球棒，好像傳染一樣。

為來如果吉力吉撈獲其他龍隊打者打算用魚雷棒，克魯茲說，「如果他喜歡又可以明確感受到優勢的話，我是樂觀其成，要先嘗試感覺、效果好不好。」

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