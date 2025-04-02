中職》葉總對「魚雷棒」也略懂 遙想早期S牌球棒

葉君璋。（資料照記者陳逸寬攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕大聯盟吹起「魚雷棒」（Torpedo Bat）風潮，讓不少中職打者躍躍欲試，也想拿魚雷棒試打看看，味全龍總教練葉君璋指出，他沒有實際打過魚雷棒，不過有透過影片看一下棒型，確實有一些優勢，只是還沒辦法很確定效果與原理是如何，如果球員適應也沒有違反規定，就可以打打看。

葉總認為，打魚雷棒比較不容易擊出滾地球，而且擊球甜蜜點比較接近身體，本來擊球會折到（擠壓）的球，現在不太會折到，打者可以更安心地打，有點像早期SSK的球棒，甜蜜點比較靠近裡面，打出去的球比較會飛的感覺。

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近代棒球比賽和使用器具不斷改變、演進，例如球棒、投球時鐘、加大壘包、防本壘衝撞的波西條款，葉總說，這對棒球推廣是好事，把「無聊的部分」收起來，盡量把3小時的比賽濃縮，讓比賽更緊湊刺激，或許30年過後再回頭看，可能會覺得這些改變並不特別。

葉總認為，近代棒球變革對傳統的人來說可能會少了一點樂趣，以前棒球是鬥智，現在少了一些東西，例如全壘打變多、比賽時間變短、牽制減少，有些東西改變之後變得很麻煩，例如捕手衝撞，跑線內或線外，這都會造成困擾，因為從小養成的習慣，對的事情變成不能做，以前想要為球隊多拿1分，但那一層連結不見了，這部分需要適應。

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